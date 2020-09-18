Игорь Руденя поручил обеспечить своевременную подачу тепла в дома и социальные учреждения Тверской области

Готовность жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2020-2021 годов рассмотрена 29 сентября на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Благодаря системной работе за два прошедших года мы снизили количество технологических нарушений. Сейчас параметры готовности значительно улучшены, достигнута максимальная прозрачность процесса, более активно ведется работа по приемке объектов. Для сохранения этой тенденции необходимо и в будущем обеспечивать своевременное проведение работ и качество подготовки к отопительному периоду», – отметил Игорь Руденя.

Если в осенне-зимний период 2017 года были зафиксированы три аварии, то в сезоны 2018-2020 годов аварии отсутствовали. За два года на 9,3% снизилось количество технологических нарушений. На электросетях МРСК Центра – на 16%.

На сегодняшний день в регионе завершается подготовка к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов. Сформирован нормативный запас топлива.

В 23 муниципалитетах уже началась централизованная подача тепла, еще в 15-ти запуск планируется до 1 октября, в четырех муниципальных образованиях – до 9 октября.

Губернатор подчеркнул – одновременно необходимо уже сейчас начать планирование ремонта и модернизации сетевого хозяйства в 2021 году.

«Нужно помнить хорошую русскую пословицу – готовь сани летом. В каждом муниципалитете следует определить объем работ и заблаговременно начать строительство и капитальный ремонт котельных и систем отопления», – сказал Игорь Руденя.

К началу нового отопительного сезона 2020-2021 годов в Верхневолжье шла подготовка 800 котельных, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей. Показатели готовности по этим направлениям составляют от 97% до 99%.

В текущем году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета выделено порядка 575 млн рублей. В план ремонта вошло 27 объектов в 17 муниципалитетах. В ряде муниципалитетов работы еще продолжаются.

Игорь Руденя поставил задачу принять все необходимые меры для обеспечения готовности объектов теплоэнергетики до 1 октября, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы.

Глава региона также поручил областному Министерству энергетики и ЖКХ совместно с Минтрансом региона, компаниями «Тверь Водоканал» и «Тверская генерация» проработать вопрос о приобретении в ближайшее время новой коммунальной техники. Кроме того, должен быть сформирован запас материально-технических ресурсов.

Помимо объектов ТЭК в Тверской области к зиме 2020-2021 годов велась подготовка свыше 11500 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 99,2%, паспортами готовности обеспечены более 98% многоквартирных домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области