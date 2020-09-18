В Твери пройдет Областной фестиваль духовых оркестров «Тверские фанфары Победы»

3 октября в Твери состоится областной фестиваль духовых оркестров «Тверские фанфары Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Среди задач фестиваля –­ сохранение и пропаганда исполнительских традиций духовой музыки, приобщение молодого поколения к лучшим образцам отечественной культуры.

В областном фестивале духовой музыки примут участие коллективы

из 10 муниципальных образований: Кимрского, Калязинского, Кувшиновского, Лихославльского, Торопецкого районов, Кашинского городского округа, городов Ржев, Кимры, Бежецк, Тверь.

По программе открытие фестиваля состоится в 13.00 на сцене городского сада, в 15.00 выступит сводный духовный оркестр творческих коллективов Тверской области под управлением Павла Смирнова.

Будут исполнены оригинальные, написанные для духовых оркестров произведения, обработки старинных вальсов и маршей, переложения популярных классических произведений, песни военных лет, музыка из современных кинофильмов и другие.