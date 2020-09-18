Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4517 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 23 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 187286, в том числе за последние сутки их проведено 1249.

Всего на настоящее время в регионе подтвержден 6271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1511 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

243 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2054



Кимры 568



Конаковский район 483



Ржев 474



Калининский район 307



Торжок 285



Лихославльский район 244



Вышневолоцкий городской округ 208



Максатихинский район 167



Бологовский район 142



Осташковский городской округ 134



Кашинский городской округ 85



Бежецкий район 84

Торопецкий район 81

Нелидовский городской округ 77



Рамешковский район 76



Ржевский район 75



Кимрский район 70



Андреапольский муниципальный округ 69



Зубцовский район 64



Кесовогорский район 57



Старицкий район 56



Оленинский муниципальный округ 50



Лесной муниципальный округ 44



Торжокский район 43



Селижаровский район 41



Спировский район 39



Калязинский район 29



Западнодвинский муниципальный округ 27

Весьегонский муниципальный округ 26



Сонковский район 24



Кувшиновский район 23



Жарковский район 17



Краснохолмский район 11



Удомельский городской округ 10



Фировский район 8



Бельский район 6



Молоковский район 4



Пеновский муниципальный округ 4



ЗАТО Озёрный 3



Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области