Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 сентября 2020 г.

posted by Максим Малахов on вт, 09/29/2020 - 12:40

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4517 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 23 человека.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований  достигло 187286, в том числе за последние сутки их проведено 1249.

         Всего на настоящее время в регионе подтвержден 6271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1511 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         243 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2054

Кимры 568

Конаковский район 483

Ржев 474

Калининский район 307

Торжок 285

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 208

Максатихинский район 167

Бологовский район 142

Осташковский городской округ 134

Кашинский городской округ 85

Бежецкий район 84

 

Торопецкий район 81

 

Нелидовский городской округ 77


Рамешковский район 76

Ржевский район 75
 

Кимрский район 70

Андреапольский муниципальный округ 69

Зубцовский район 64

Кесовогорский район 57

Старицкий район 56

Оленинский муниципальный округ 50

Лесной муниципальный округ 44

Торжокский район 43

Селижаровский район 41

Спировский район 39

Калязинский район 29

Западнодвинский муниципальный округ 27

 

Весьегонский муниципальный округ 26

Сонковский район 24

Кувшиновский район 23

Жарковский район 17

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Фировский район 8

Бельский район 6

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 4

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области