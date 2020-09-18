Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4517 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 23 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 187286, в том числе за последние сутки их проведено 1249.
Всего на настоящее время в регионе подтвержден 6271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1511 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
243 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2054
Кимры 568
Конаковский район 483
Ржев 474
Калининский район 307
Торжок 285
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 208
Максатихинский район 167
Бологовский район 142
Осташковский городской округ 134
Кашинский городской округ 85
Бежецкий район 84
Торопецкий район 81
Нелидовский городской округ 77
Рамешковский район 76
Ржевский район 75
Кимрский район 70
Андреапольский муниципальный округ 69
Зубцовский район 64
Кесовогорский район 57
Старицкий район 56
Оленинский муниципальный округ 50
Лесной муниципальный округ 44
Торжокский район 43
Селижаровский район 41
Спировский район 39
Калязинский район 29
Западнодвинский муниципальный округ 27
Весьегонский муниципальный округ 26
Сонковский район 24
Кувшиновский район 23
Жарковский район 17
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Фировский район 8
Бельский район 6
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 4
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области