Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ под руководством Президента Владимира Путина о реализации национальных проектов



28 сентября Президент России Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета РФ о планах реализации национальных проектов. В заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В январе 2020 года Игорь Руденя решением главы государства включен в новый состав Президиума Госсовета РФ вместе с руководителями ряда регионов страны.

«Несмотря на текущие сложности нам необходимо создавать долгосрочные ориентиры во всех сферах, которые определяют благополучие человека, добиваться большей результативности и эффективности по каждому направлению нашей работы. Чтобы не просто достигать формальных показателей, а чтобы жизнь людей становилась лучше», – сказал Владимир Путин, открывая заседание Президиума Госсовета.

Глава государства подчеркнул – национальные цели остаются неизменными. Это обеспечение благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и новые возможности для самореализации, широкое внедрение цифровых технологий.

«Национальные проекты – это новая страница экономической истории нашей страны, – считает Губернатор Игорь Руденя. – По инициативе Президента Владимира Путина сформировано 11 проектов с конкретными показателями, в их рамках 51 региональный проект реализуется в регионе. Наши ключевые направления – развитие инфраструктуры, жилищного строительства, демографии, образования, здравоохранения, IT-технологий».

В 2019 году объём финансирования национальных проектов составил более 10,2 млрд рублей. В 2020-м – свыше 14,7 млрд рублей.

Благодаря национальным проектам в Тверской области с начала 2019 года введены в эксплуатацию новые объекты в образовании и здравоохранении: детские сады в Твери, Лихославльском районе, две школы и детская поликлиника в областном центре.

В здравоохранении началась модернизация службы скорой медицинской помощи, продолжено развитие первичного звена медицинских учреждений. В течение пяти лет планируется обновить 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2020-2024 годах установят 121 ФАП, проведут капитальный ремонт 96 учреждений.

На федеральном и региональном уровнях принят комплекс новых мер поддержки многодетных и молодых семей: от подарочных наборов для новорожденных до субсидий на транспортные средства и погашение ипотеки.

Благодаря реализации национальных проектов в 2019 году в 1,5 раза увеличены объемы ремонта автомобильных дорог в регионе. В 2019 году отремонтировано 140 км дорог, в 2020-м объемы расширены до 210 км.

В коммунальной сфере реализация национальных проектов позволила приступить к реконструкции и строительству очистных сооружений, в том числе в Конаковском районе, модернизации систем водоснабжения, рекультивации свалок.

В экономике переформатирована вся региональная система поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, инвестиционных проектов. Открыт центр «Мой бизнес», расширена система кредитования, приняты законы о льготной системе налогообложения, инновационно-промышленных и экотехнопарках.

21 июля 2020 года Президент подписал Указ, в котором закреплены цели национального развития страны на ближайшие 10 лет, на период до 2030 года. До 30 октября Правительством РФ будут скорректированы показатели национальных проектов. Губернатором Тверской области Игорем Руденей поставлена задача обеспечить максимально возможное участие региона во всех направлениях обновленных нацпроектов.



Пресс-служба Правительства Тверской области