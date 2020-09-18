В ДК «Химволокно» состоится гала-концерт фестиваля хоров ветеранов

30 сентября в 13.00 в Тверском областном Доме народного творчества во Дворце культуры «Химволокно» пройдет гала-концерт областного фестиваля-конкурса хоров ветеранов (пенсионеров), ветеранов войны и труда Тверской области «Песня – символ нашей Победы». Проведение фестиваля приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Игорь Руденя.

Главная задача фестиваля ­– объединить людей пожилого возраста, пенсионеров, ветеранов войны и труда Тверской области, создать условия для самореализации творческого потенциала, укрепления творческих и дружеских контактов между коллективами.

В гала-концерте примут участие 17 лучших хоровых коллективов из Твери, Ржева, Конаково, Торжка, Старицы, Нелидово, Удомли, ЗАТО Озерный, Весьегонского, Жарковского, Калязинского, Калининского и Фировского районов. Они были отобраны в рамках межмуниципальных прослушиваний, в которых приняли участие 48 коллективов из 37 муниципальных образований Тверской области. Общее количество участников составило более 800 человек.

Мероприятие состоится 30 сентября в 13.00 в МБУ ДК «Химволокно», по адресу: г. Тверь, пл. Гагарина, д.1. Вход свободный.

Пресс-служба Правительства Тверской области