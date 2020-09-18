Тверскую область рекомендовали другим регионам как образец транспортной реформы

Тверская область уже стала наглядным примером успешного внедрения новой транспортной модели, а значит, этот опыт имеет смысл масштабировать в рамках федеральной программы. Об этом пишет «Коммерсант» в аналитической статье «Модернизация в комплексе».

Издание отмечает, что опыт Тверской области пригодился при подготовке комплексной федеральной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях.

С начала года при финансовой поддержке ВЭБ.РФ в Твери появилось более 400 новых автобусов производства Группы ГАЗ, напоминает «Коммерсант». Также был создан единый оператор пассажирских перевозок, заработала современная система оплаты проезда. В качестве схемы работы с перевозчиками были выбраны брутто-контракты.

По мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина, которого цитирует издание, реорганизация маршрутной сети в Твери проведена по современным мировым стандартам.

«В Твери программа модернизации реально стартовала: новые автобусы работают по реорганизованной разумным образом маршрутной сети в современных мировых стандартах. Есть дата-центр, в который поступает информация не только о прохождении маршрута, но даже о входе и выходе пассажиров в каждое транспортное средство. Также в реальном времени фиксируется и выручка при валидации билетов», –отметил Михаил Блинкин.

Эксперт полагает, что программа модернизации не только позволит решить транспортную проблему, но и даст развитие транспортному машиностроению, открывая рынок сбыта отечественных автобусов и трамваев.

Напомним, 18 сентября на заседании рабочей группы Госсовета РФ в Твери, в котором принял участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, был рассмотрен проект реализованной транспортной модели пассажирских перевозок в Верхневолжье.Тверская область в феврале 2020 года одной из первых в стране приступила к комплексной модернизации пассажирского транспорта. В Твери и Калининском районе введено 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольных машин экологического стандарта «Евро-5».

«В Тверской области завершена реализация первого этапа. Планируем второй и третий в крупных муниципалитетах – Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке. Сегодня важно обеспечить на территориях современный подход к общественному транспорту, чтобы он был удобен, доступен и безопасен для населения», – отметил губернатор Игорь Руденя.

После заседания прозвучало заявление, что опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок будет масштабироваться в регионах России.