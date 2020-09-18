Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

29 сентября на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени будет рассмотрена готовность жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к предстоящему отопительному периоду.

В начале сентября глава региона провел совещание с главами муниципалитетов по этой теме.

«Мы проделали большую системную работу по повышению надёжности теплоэнергетического комплекса в тверском регионе. Это позволило обеспечить прохождение осенне-зимних периодов последних лет без крупных аварий и сократить число технологических нарушений на тепло- и электросетях», – сказал тогда Игорь Руденя.

В текущем году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета выделено порядка 575 млн рублей. В план ремонта вошло 27 объектов в 17 муниципалитетах.

Также на заседании областного Правительства рассмотрят вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, в том числе обеспечения безопасности воспитанников спортивных школ при выездных тренировочных мероприятиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области