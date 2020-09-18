Показатели Тверской области позитивно оцениваются в среднесрочном прогнозе федерального Минэкономразвития

Показатели Тверской области по приоритетным направлениям получили позитивную оценку в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ в минувшие выходные опубликован на сайте Минэкономразвития РФ.

В частности, Верхневолжье отмечено в числе 12 регионов, которые в прогнозный период будут являться лидерами по темпам роста промышленного производства и продемонстрируют динамику по этому показателю более 5%.

Также в прогнозный период ожидаются положительные показатели по инвестициям в основной капитал. Рост покажет большинство регионов. Но среди тех, кто сможет обеспечить прибавку на уровне 6,6 – 22,8%, всего десять субъектов. Тверская область – в тройке лидеров после Ленинградской области и Республики Башкортостан.

«Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Приоритетами для нас должны стать высокотехнологичные отрасли промышленности, туризм, сельское хозяйство, лесное хозяйство и деревопереработка, перспективные стартапы в малом и среднем бизнесе. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Сельское хозяйство в Тверской области тоже продолжит набирать обороты. Как следует из доклада Минэкономразвития РФ, к концу текущего года ожидается, что Верхневолжье войдет в ТОП-5 регионов, где будут достигнуты самые высокие темпы роста производства сельхозпродукции. Эксперты прогнозируют увеличение на уровне 7,1%. И в среднесрочной перспективе до 2023 года Тверская область также фигурирует в десятке регионов-лидеров со среднегодовыми темпами роста на уровне 5,6 – 9,6%.

Прогноз социально экономического развития РФ на 2021–2023 годы построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года, при этом меры и инструменты их достижения будут конкретизированы в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, отмечается в Минэкономразвития РФ.