133 жителя Тверской области с начала 2020 года получили господдержку на основе социального контракта

С начала 2020 года 133 жителя Тверской области получили государственную помощь на основе социального контракта. Общая сумма поддержки составила свыше 9,7 млн рублей.

В Верхневолжье адресная помощь в форме социального контракта действует уже несколько лет. В первую очередь он ориентирован на поддержку семей с детьми.

«Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа социального контракта составляется совместно с семьей и предусматривает переход семьи на самообеспечение и повышение уровня жизни. Мера поддержки помогает создать личное подсобное хозяйство, организовать мастерские и мини-производства, которые обеспечат семейные нужды.

Финансовая поддержка по социальному контракту в Тверской области может составить до 40 тыс. рублей семьям с низким доходом, до 100 тыс. рублей для семей, которые воспитывают одного или двоих детей, до 150 тыс. рублей для многодетных семей.

Также предусмотрены выплаты для одиноко проживающих граждан и жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт заключается на период от двух лет и трех месяцев до трех лет. Всего в 2020 году в региональном бюджете на реализацию проекта заложено свыше 21 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области