С октября 2020 года ряд социальных выплат будут перечисляться на карту «Мир»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации перечисление целого ряда социальных выплат с 1 октября 2020 года будет осуществляться на банковские счета с использованием карты «Мир».

К таким социальным выплатам относятся государственные меры поддержки граждан, имеющих детей:

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

- пособие на ребенка;

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Помимо этого, на банковские счета с использованием карты «Мир» будут перечисляться выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Остальные виды социальных выплат продолжат поступать на удобные получателям банковские карты. Их также можно будет перевести на карту «Мир» по собственному желанию. Для этого необходимо в свободной форме предоставить новые реквизиты на имя получателя мер социальной поддержки с обязательным указанием полных ФИО, адреса места жительства и видов выплат, по которым зачисление денежных средств необходимо перевести.

Заявление с новыми реквизитами необходимо предоставить в государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства лично или направить посредством почтовой связи.

Поддержка семей с детьми – приоритетное направление демографической политики областного Правительства. Сейчас в Верхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Отдельным направлением является поддержка многодетных родителей.

В числе ключевых направлений – выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, единовременная финансовая помощь на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим мерам семьи, воспитывающие троих и более детей, могут получить субсидии на приобретение автомобиля, также они освобождены от уплаты транспортного налога. К 1 сентября многодетным семьям была предоставлена субсидия на приобретение школьной формы ученикам с первого по пятый классов.

Поддержка также обеспечена гражданам с детьми, оставшимся без работы. С 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет. С 1 июля действует новая региональная мера – выплата на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно.

Министерство социальной защиты населения Тверской области