В Тверской области реализован новый инвестиционный проект на 100 миллионов рублей

В Торжке осуществлен запуск предприятия продуктов питания «Си-Продукт». Общий объем инвестиций, вложенных в проект ­– порядка 100 млн рублей. Благодаря открытию в муниципалитете уже появились 80 новых рабочих мест, а до конца года будет произведен набор еще 20 человек.

«За последние четыре года в нашем регионе реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На новом производстве уже открыты три новых направления: производство протеиновых батончиков и батончиков-мюсли, фасовка и упаковка сыпучих полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, а также варка варенья и розлив мёда, тару для которых будет изготавливать Тверской стекольный завод. В декабре текущего года компания «Си-Продукт» планирует ввести в эксплуатацию склад по хранению продукции.

Правительством Тверской области была оказана помощь в реализации инвестиционного проекта: осуществлен подбор квалифицированного персонала, проведены газовые и электрические сети. Планируется реконструкция подъезда к территории завода.

Компания «Си-Продукт» 17 лет занимается производством продуктов питания, является частью холдинга АО «Си-Проджект», более 25 лет ведущего свою деятельность в области продажи и поставки продуктов питания.

Производственная компания специализируется на фасовке и упаковке продуктов быстрого приготовления, а также на производстве сладкой консервации. Обеспечивает выпуск продукции как под собственными торговыми марками, так и крупнейших торговых сетей.

Пресс-служба Правительства Тверской области