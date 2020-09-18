На областной «Ярмарке продовольствия» в Твери свою продукцию представят фермеры и предприятия АПК Верхневолжья

3 и 4 октября 2020 года в Твери пройдет областная «Ярмарка продовольствия». Свою продукцию жителям и гостям города представят предприятия и фермерские хозяйства Верхневолжья.

«Наша главная цель – обеспечить продовольственную безопасность и улучшить жизнь селян. Большое значение в решении этих задач имеет организация продовольственных ярмарок, развитие кооперации, создание эффективных коммерческих связей между производителями Тверской области и других регионов России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На областной ярмарке будет представлен широкий ассортимент мясной, рыбной, молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, продукции птицеводства, различные сорта меда, изделия народных промыслов, картофель и овощи, произведенные фермерскими, личными подсобными хозяйствами, предприятиями перерабатывающей промышленности региона.

Торжественное открытие областной ярмарки состоится 3 октября на площадке Центрального рынка по адресу: г. Тверь, наб. Реки Тьмаки, 13, стр. 5. Начало в 11:00. Запланирована концертно-развлекательная программа с конкурсами, анимацией и выступлениями творческих коллективов.

3 октября площадка будет работать с 10:00 до 16:00, 4 октября – с 10:00 до 15:00.

По вопросам участия в ярмарке товаропроизводители могут обращаться по телефонам: 8 (4822) 32-76-26, 32-70-18, 34-80-32, 58-52-50.

Пресс-служба Правительства Тверской области