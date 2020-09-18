Заявление Игоря Рудени о сроках завершения реформы скорой помощи вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

Заявление Игоря Рудени о завершении в 2021 году реформирования службы скорой медицинской помощи в Тверской области вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщает на своем сайте фонд развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 25 сентября в эфире телеканала «Россия 24» Тверь губернатор Игорь Руденя рассказал о ходе реализации начатого в 2019 году проекта по совершенствованию работы скорой медицинской помощи. Принятые меры позволили на 13,5% увеличить среднесуточное количество бригад экстренной службы и сократить время их доезда до пациентов на 12% – до 17,5 минуты.

На первом этапе были объединены Тверская и Калининская станции. Создан единый диспетчерский центр, к работе которого подключены врачи-консультанты, внедрены чёткие алгоритмы оказания скорой медицинской помощи и система контроля, организовано взаимодействие с МЧС и службой «112». Обновляется автопарк скорой помощи. За четыре года при федеральной поддержке было приобретено 136 единиц нового автотранспорта.

На втором этапе проекта планируется объединить диспетчерские службы Тверской, Ржевской и Вышневолоцкой станций. Запланирован капитальный ремонт зданий подстанций в Ржеве и Вышнем Волочке, увеличение числа бригад скорых в этих муниципалитетах, повышение заработной платы работников службы.

«Мы должны были завершить реформирование службы скорой медицинской помощи до конца текущего года. Новая коронавирусная инфекция приостановила этот процесс. Сейчас только Тверская агломерация работает в новом режиме. Надеюсь, что без каких-либо осложнений пройдет второй этап. И дальше с коллегами в плановом порядке в течение следующего полугодия завершим реформирование», – сообщил Игорь Руденя.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.