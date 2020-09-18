Более 3700 пожарных оповещателей приобретено в Тверской области для установки в домах многодетных семей

В Тверской области продолжается установка пожарных оповещателей в деревянных домах, где проживают многодетные семьи с невысоким уровнем доходов. В 2020 году приобретено уже более 3700 датчиков на сумму свыше 826 тыс. рублей, закупки продолжаются.

Работа по данному направлению началась в регионе в прошлом году по поручению Губернатора Игоря Рудени. В 2019-ом пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением – в каждом доме по три автономных дымовых датчика.

Глава региона поручил межведомственным комиссиям проводить техническое обслуживание и ежегодные проверки работоспособности оповещателей перед наступлением отопительного сезона.

Автономные дымовые пожарные оповещатели предназначены для своевременного определения задымления и подачи сигнала тревоги в случае возникновения очагов возгорания. Наличие этих устройств позволит обеспечить безопасность семей в зимний период, когда активно используются отопительные приборы.

Распределением оповещателей между получателями занимаются государственные бюджетные учреждения «Мой семейный центр».

Пресс-служба Правительства Тверской области