В Тверской области пройдет 51-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери»

В октябре Тверская академическая филармония проведет традиционный, уже 51-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери». В этом году он проводится под знаком 30-летия Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» – одного из ведущих камерных оркестров нашей страны.

За прошедшее время «Музыкальная осень в Твери» стала знаковым событием культурной жизни Верхневолжья и всей Центральной России, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Объединяя талантливых мастеров, мероприятие дает возможность прикоснуться к великому культурному наследию, способствует сохранению преемственности лучших традиций классической музыки», – считает Игорь Руденя.

В Международный день музыки 1 октября состоится открытие фестиваля. В 18:30 на сцене филармонии выступит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тверской филармонии Андрея Кружкова. В программе произведения П.И. Чайковского и А. Бабаджаняна.

5 октября в 18:30 концерт даст любимец тверской публики – Ансамбль скрипачей Государственного академического Большого театра России под руководством Игоря Свичкаренко. Музыканты представят программу скрипичных сочинений Т.Д. Альбинони, А. Вивальди, Ф. Шуберта, Ф. Клейслера, М.П. Мусоргского, А.К. Лядова, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева и других.

15 октября в 18:30 Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» во главе с Андреем Кружковым и заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель) приглашают в «Музыкальное паломничество» по классической музыке первой и второй половин XIX века, а также современному композиторскому искусству. Гости фестиваля услышат произведения Р. Шумана, П.И. Чайковского, А. Шора.

16 октября в 18:30 на сцене Тверской филармонии – традиционный осенний джаз в исполнении народного артиста России Даниила Крамера (фортепиано), заслуженной артистки России Армине Саркисян (вокал) и Сергея Васильева (контрабас). Они представят новую программу «Игры в джаз», в которой прозвучат композиции Дж. Керна, Дж. Гершвина, М. Леграна, Р. Чарльза, Б. Фомина и многих других.

22 октября в 18:30 прозвучат «Шедевры органной музыки» в исполнении легендарного российского органиста – солиста Московской академической филармонии, заслуженного артиста России, профессора Александра Фисейского. В программе – сочинения И.С. Баха, Ф. Мендельсона, И. Брамса, М. Регера и других.

25 октября в 17:00 состоится торжественное закрытие 51 фестиваля «Музыкальная осень в Твери». В этот вечер слушателей ждет программа к 35-летию творческой деятельности заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе (балалайка-контрабас) и 30-летию Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата». В нее вошли премьеры современных композиторов и хорошо знакомые публике сочинения А. Танонова, Э. Блоха, С. Евтушенко. Также в программе прозвучат произведения С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других.

Подробнее о концертах фестиваля можно узнать на сайте: https://quicktickets.ru/tver-filarmoniya/e96

Пресс-служба Правительства Тверской области