Жителей Тверской области приглашают принять участие в конгрессе наставников

В Екатеринбурге 19-20 октября состоится «Четвертый Конгресс наставников России». Одним из его главных событий станет награждение победителей конкурса наставничества среди предприятий России.

Развитию наставничества в Тверской области уделяется большое внимание. По мнению Губернатора Игоря Рудени, передавая опыт начинающим специалистам, профессионалы своего дела вносят вклад в рост кадрового потенциала Верхневолжья, способствуют закреплению молодёжи на тверской земле.

В программе конгресса выступление ведущих экспертов и практиков страны по организации профессионального обучения на рабочем месте, презентация и разбор кейсов от предприятий, применивших новации в разработке программ и организации развития системы наставничества, круглые столы, семинары, мастер-классы.

Участие в конгрессе бесплатное. Подробную информацию о мероприятии можно получить по запросу cit@cit-not.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области