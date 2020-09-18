Жителей Тверской области приглашают принять участие в конгрессе наставников

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В Екатеринбурге 19-20 октября состоится «Четвертый Конгресс наставников России». Одним из его главных событий станет награждение победителей конкурса наставничества среди предприятий России.
Развитию наставничества в Тверской области уделяется большое внимание. По мнению Губернатора Игоря Рудени, передавая опыт начинающим специалистам, профессионалы своего дела вносят вклад в рост кадрового потенциала Верхневолжья, способствуют закреплению молодёжи на тверской земле.
В программе конгресса выступление ведущих экспертов и практиков страны по организации профессионального обучения на рабочем месте, презентация и разбор кейсов от предприятий, применивших новации в разработке программ и организации развития системы наставничества, круглые столы, семинары, мастер-классы.
Участие в конгрессе бесплатное. Подробную информацию о мероприятии можно получить по запросу cit@cit-not.ru.
Пресс-служба Правительства Тверской области