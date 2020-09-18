Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4494 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 185696, в том числе за последние сутки их проведено 317.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6166 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1432 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

240 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2008

Кимры 566

Конаковский район 472

Ржев 462

Калининский район 303

Торжок 277

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 205

Максатихинский район 166

Бологовский район 141

Осташковский городской округ 132

Кашинский городской округ 85

Бежецкий район 84

Рамешковский район 76

Ржевский район 75

Торопецкий район 79

Андреапольский муниципальный округ 69

Кимрский район 70

Нелидовский городской округ 73

Зубцовский район 64

Кесовогорский район 57

Старицкий район 53

Оленинский муниципальный округ 49

Лесной муниципальный округ 44

Торжокский район 41

Селижаровский район 41

Спировский район 39

Калязинский район 28

Весьегонский муниципальный округ 26

Западнодвинский муниципальный округ 27

Сонковский район 24

Кувшиновский район 23

Жарковский район 16

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Фировский район 8

Бельский район 6

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области