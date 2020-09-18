В Тверской области по итогам профилактической операции «Трактор» проверили более 1600 единиц самоходной техники

Более 1600 единиц самоходной техники проверили инспекторы Гостехнадзора в рамках профилактической операции «Трактор».

Благодаря мероприятию ежегодно обеспечивается контроль за безопасной эксплуатацией техники, выявляются и пресекаются факты использования незарегистрированных машин. Это важные направления комплексной безопасности в регионе, в числе прочих обозначенные Губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Сотрудниками Гостехнадзора пресечено более 230 нарушений в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, проведена адресная профилактическая работа с 813 владельцами техники.

В отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждено 235 дел об административных правонарушениях, в том числе назначено 214 штрафов и 21 предупреждение.

В ходе профилактического мероприятия выявлено 45 единиц незарегистрированной техники, на технический осмотр представлено более 1800 самоходных машин и прицепов, выдано 294 удостоверения на право управления самоходной техникой.

В операции «Трактор» принимают участие сотрудники регионального Гостехнадзора, представители региональных Министерств природных ресурсов и экологии, лесного и сельского хозяйства, правоохранительные органы, а также подразделения Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

Пресс-служба Правительства Тверской области