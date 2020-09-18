27 сентября – День машиностроителя

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение – это стержень отечественной экономики, основа технологического развития и повышения обороноспособности нашей страны.
Верхневолжье гордится машиностроительными предприятиями с богатейшей историей и трудовыми традициями, высокими стандартами качества и надежности продукции.
Сегодня, опираясь на опыт ветеранов, работники машиностроительного комплекса нашего региона успешно решают задачи, связанные с модернизацией производств, активно внедряют смелые конструкторские и инженерные решения, современные технологии. В регионе реализуются масштабные проекты по формированию инновационных кластеров, что позволит Верхневолжью укрепить статус одного из ведущих центров России в сфере транспортного машиностроения.
Благодарю всех ветеранов и работников отрасли за высокий профессионализм и самоотдачу в труде на благо Тверской области и всей нашей страны.
Желаю вам реализации планов и новых профессиональных достижений, счастья и благополучия!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя