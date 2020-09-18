Губернатор Тверской области поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником

27 сентября в России отмечается День машиностроителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что машиностроение – это стержень отечественной экономики, основа технологического развития и повышения обороноспособности нашей страны.

«Сегодня, опираясь на опыт ветеранов, работники машиностроительного комплекса нашего региона успешно решают задачи, связанные с модернизацией производств, активно внедряют новые конструкторские и инженерные решения, современные технологии. В регионе реализуются масштабные проекты по формированию инновационных кластеров, укрепляющих статус Тверской области, как одного из ведущих центров России в сфере транспортного машиностроения», ­– говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Губернатор Тверской области отметил, что Верхневолжье гордится машиностроительными предприятиями с богатейшей историей и трудовыми традициями, высокими стандартами качества и надежности продукции.

Накануне в столице Верхневолжья прошли торжества, посвящённые Дню машиностроителя. В рамках мероприятия сотрудникам производства за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие машиностроения в Тверской области были вручены региональные и отраслевые награды.

Помимо этого глава региона провел встречу с ветеранами машиностроения. Они обсудили актуальные вопросы развития отрасли в регионе, в числе которых – меры поддержки предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции, популяризация инженерных специальностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области