Губернатор Игорь Руденя поздравил воспитателей и дошкольных работников Тверской области с профессиональным праздником

27 сентября в Российской Федерации отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Сотрудников детских садов, ветеранов дошкольного образования Тверской области с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Воспитатель становится для ребенка первым учителем, человеком, который вместе с малышом открывает для него целый мир. Будущее ребенка, развитие его способностей и талантов во многом завит от вашего профессионализма. В вашей работе сочетаются терпение и мудрость, преданность делу и самоотдача, душевная теплота и неравнодушие. Благодарю вас за внимание к каждому воспитаннику, за труд, важный для будущего нашего региона и всей страны», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В Тверской области идут работы по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений.

Работы по замене окон выполнят в детских садах Ржева, Вышневолоцкого и Кашинского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Краснохолмского, Сандовского и Лесного муниципальных округов, Бежецкого, Зубцовского, Кувшиновского, Конаковского, Рамешковского и Фировского районов.

Ремонт кровель проведут в дошкольных учреждениях Кашинского и Удомельского городских округов, Андреапольского муниципального округа, Калязинского района. Ремонт санузлов запланирован в детском саду Лесного муниципального округа.

Всего с 2018 года по инициированной главой региона региональной программе укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений работы проведены в 46 детских садах: в 21 отремонтирована кровля, в 18 заменены оконные блоки, в 7 обустроена территория.

Пресс-служба Правительства Тверской области