Более 1200 жителей Тверской области получили помощь благодаря проекту «Добрый шкаф»

В Тверской области реализуется благотворительная инициатива «Добрый шкаф». С марта по сентябрь 2020 года помощь оказана более 1200 жителям Тверской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Участниками проекта стали 264 жителя Верхневолжья, которые принесли одежду, обувь и другие необходимые вещи в «Добрый шкаф».

Центр гуманитарной помощи «Добрый шкаф» осуществляет свою деятельность в рамках проекта «Добрая Тверь» при участии Фонда Твери и поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Тверской области.

Основные благотворители проекта – жители Твери. В инициативе также принимают активное участие волонтеры, которые разбирают, сортируют и распределяют вещи.

С сентября запланированы благотворительные акции в офисах бизнес-компаний. Все желающие стать их участниками могут обращаться в Фонд Твери по телефону 41-53-07 или по электронной почте fond.tveri@mail.ru.

На данный момент актуальна потребность в теплых зимних вещах. Подробная информации об этом и других благотворительных проектах – на https://vk.com/fondtveri.

Пресс-служба Правительства Тверской области