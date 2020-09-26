Дети и молодежь Тверской области могут получить нагрудный знак «Горячее сердце»

В Тверской области начался прием заявок на участие во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Участниками могут стать дети и молодежь, проявившие неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшие на помощь людям и преодолевшие трудные жизненные ситуации.

К награждению могут быть представлены юноши и девушки в возрасте до 23 лет, а также детские и молодежные организации, которые оказали помощь другим людям в преодолении трудных жизненных ситуациях или в смертельной опасности. Например, спасение жизни при пожаре или на водоемах, оказание помощи пострадавшим при наводнениях или катастрофах, защита жизни от преступных домогательств.

Торжественная церемония награждения стоится в апреле 2021 года в Москве. Физическим лицам вручат нагрудные знаки, а детские, молодежные общественные организации и объединения станут почетными обладателями символа «Горячее сердце».

Регистрация осуществляется в электронном виде на официальном сайте инициативы http://cordis.fondsci.ru/.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется с 2013 года при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования РФ, МЧС, МВД, Министерства обороны России, Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, а также общественных организаций и фондов.

За семь лет проведения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» награды удостоены 1020 лауреатов из России и зарубежных стран. В 2020 году в оргкомитет поступило 793 заявки на награждение из 85 регионов России и 9 стран. Лауреатами стали 175 человек и 10 общественных организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области