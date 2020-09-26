Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 сентября 2020 г.

posted by Максим Малахов on сб, 09/26/2020 - 14:44

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4494 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 16 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 185379, в том числе за последние сутки их проведено 1680.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1383 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

240 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 1988

 

Кимры 565

 

Конаковский район 468

 

Ржев 461

 

Калининский район 302

 

Торжок 276

 

Лихославльский район 244

 

Вышневолоцкий городской округ 198

 

Максатихинский район 165

 

Бологовский район 141

 

Осташковский городской округ 130

 

Кашинский городской округ 85

 

Бежецкий район 82

 

Рамешковский район 76

 

Ржевский район 75

 

Торопецкий район 77

 

Андреапольский муниципальный округ 69

 

Кимрский район 70

 

Нелидовский городской округ 70

 

Зубцовский район 64

 

Кесовогорский район 55

 

Старицкий район 53

 

Оленинский муниципальный округ 49

 

Лесной муниципальный округ 44

 

Торжокский район 41

 

Селижаровский район 41

 

Спировский район 39

 

Калязинский район 28

 

Весьегонский муниципальный округ 26

 

Западнодвинский муниципальный округ 26

 

Сонковский район 24

 

Кувшиновский район 23

 

Жарковский район 15

 

Краснохолмский район 11

 

Удомельский городской округ 10

 

Фировский район 8

 

Бельский район 6

 

Молоковский район 4

 

Пеновский муниципальный округ 3

 

ЗАТО Озёрный 3

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области  