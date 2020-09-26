Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4494 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 16 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 185379, в том числе за последние сутки их проведено 1680.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 6117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1383 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
240 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1988
Кимры 565
Конаковский район 468
Ржев 461
Калининский район 302
Торжок 276
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 198
Максатихинский район 165
Бологовский район 141
Осташковский городской округ 130
Кашинский городской округ 85
Бежецкий район 82
Рамешковский район 76
Ржевский район 75
Торопецкий район 77
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 70
Нелидовский городской округ 70
Зубцовский район 64
Кесовогорский район 55
Старицкий район 53
Оленинский муниципальный округ 49
Лесной муниципальный округ 44
Торжокский район 41
Селижаровский район 41
Спировский район 39
Калязинский район 28
Весьегонский муниципальный округ 26
Западнодвинский муниципальный округ 26
Сонковский район 24
Кувшиновский район 23
Жарковский район 15
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Фировский район 8
Бельский район 6
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области