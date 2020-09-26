Многодетным семьям Тверской области предлагают проявить себя на конкурсах фестиваля «День матери»

Жители Тверской области могут стать участниками конкурсов Всероссийского фестиваля «День матери». Прием заявок завершается 30 сентября. Фестиваль является одним из мероприятий проекта «Многодетная Россия», направленного на формирование позитивного образа многодетных семей, раскрытие потенциала родителей и их детей.

В рамках фестиваля объявлено три конкурса: сочинений – «Мама – хранитель семейных традиций» и «История успеха», фото и видео – «Мамина мечта». Подробные условия участия – на сайте https://многодетные-семьи.рф/.

Победителей определят до 15 октября 2020 года. 9 ноября состоится финальный концерт фестиваля, который объединит талантливых детей из больших российских семей со всех федеральных округов страны. Ребята выступят на одной сцене с известными артистами, многие из которых сами являются многодетными родителями или воспитывались в многодетных семьях.

Поддержка семей с детьми – приоритетное направление демографической политики областного Правительства.

«На тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей, возрождению традиций многодетной семьи. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Родителям Верхневолжья предоставляются федеральные и региональные меры поддержки. Это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, подарочные наборы новорожденным, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, многодетных мам и пап, региональный маткапитал и многое другое.

В дополнение к действующим вводятся новые меры, в том числе обеспечение формой школьников с 1 по 5 классы из многодетных семей.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области