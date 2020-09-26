На фестивале «Барыня капуста-2020» в Тверской области откроется фермерская ярмарка, пройдут дегустации, конкурсы и мастер-классы

26 сентября в Зубцове проходит межрайонный открытый фестиваль народного творчества «Барыня капуста-2020». Его участниками станут представители сельских поселений Зубцовского района, муниципальных образований Тверской области, гости из Москвы и Московской области.

«Проведение интересных для жителей и туристов событийных мероприятий – важное направление развития туриндустрии Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье в 2020 году бюджет отраслевой государственной программы составляет почти 480 млн рублей. Ее мероприятия направлены на развитие индустрии гостеприимства, открытие новых объектов притяжения туристов, продвижение туристического потенциала Тверской области.

Идея проведения фестиваля «Барыня капуста» основана на обычае жителей Зубцовского уезда устраивать народный праздник по случаю заготовки капусты на зиму, который ежегодно проходил в конце сентября – начале октября.

Гостей фестиваля ждёт концертно-развлекательная программа с костюмированными выступлениями, выставка разных сортов капусты и композиций из других овощей, конкурс по квашению капусты, дегустация блюд и напитков народной кухни, мастер-классы, презентация охотхозяйств Зубцовского района.

Мероприятия завершатся чествованием и награждением победителей конкурсных номинаций «Капустный смак», «Капустные фантазии», «Капуста – MAX», «Капустное дефиле», «Модное – огородное – «уДачное пугало».

На протяжении всего фестиваля будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести мясную, молочную и овощную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников от сельхозтоваропроизводителей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области