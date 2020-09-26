Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Верхневолжья вопросы

25 сентября на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы.

В числе первых прозвучала тема о профилактике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем, и напомнил о необходимости придерживаться санитарно-эпидемиологических требований.

«Сейчас очень важно быть внимательными и не расслабляться на фоне осенних заболеваний. Как бы ни развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией, гриппом, ОРЗ, нужно быть очень внимательными и дома, и на работе», – отметил Игорь Руденя.

В регионе приняты меры для санитарной безопасности общеобразовательных учреждений: все они обеспечены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха.

В штатном режиме продолжают работать предприятия. Сейчас открытость региональной экономики составляет 100 %. Игорь Руденя отметил, что никаких ограничений в экономике вводить не планируется. При этом на предприятиях важно неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Речь шла о развитии здравоохранения. Глава региона сообщил, что модернизация отрасли будет продолжена. Запланировано строительство нового здания Бежецкой центральной районной больницы, детских поликлиник в Кимрах, Торжке, Вышнем Волочке и других муниципалитетах, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики.

"Самая важная для нас позиция – подготовка специалистов, которые будут работать на территориях региона", – подчеркнул Игорь Руденя.

Особое внимание Губернатор уделил развитию скорой помощи. Работа началась в прошлом году, процесс приостановила пандемия коронавирусной инфекции. Завершить реформирование скорой помощи, по словам главы региона, планируется в 2021 году.

На данном этапе создан единый диспетчерский центр, к работе которого подключены врачи-консультанты, внедрены чёткие алгоритмы оказания скорой медицинской помощи и система контроля, организовано взаимодействие с МЧС и службой «112».

«Жители Тверской области будут звонить по этим номерам, попадать в центральную диспетчерскую службу Твери, где будут регистрироваться все вызовы. Далее идет персональный вызов на ближайшую машину скорой помощи и уже диспечерская помогает врачам доехать, поставить диагноз, или проконсультировать», – отметил глава региона.

Отвечая на вопрос о ремонте дорог в регионе, Губернатор подчеркнул, что область продолжит поддержку муниципалитетов в приведении в порядок местных трасс.

За прошедшие четыре года в Тверской области в четыре раза увеличился объём работ по строительству, реконструкции и ремонту региональных и муниципальных автодорог. Главный акцент сделан на ключевых пассажирских, школьных и туристических маршрутах, магистралях, которые связывают Тверскую область с другими регионами. Планируется, что до 2024 года будет отремонтировано более 1200 км дорог, в том числе 260 км в городе Твери.

Глава региона также отметил, что Тверская область стала одним из первых регионов, где Газпром подготовил газификацию практически 100% территории до 2025 года.

"В том числе, это начало строительства в следующем году газопровода-отвода Ржев – Нелидово – Западная Двина – Торопец. Это газификация в направлении Весьегонска. Это газификация всех наших маленьких районов. Уверен, что до 2025 года Газпром выполнит свои обязательства и у нас будет новый уровень развития. Это потенциал для инвестиций, создания новых рабочих мест, восстановления экономики", – сказал Игорь Руденя.

Губернатор назвал ключевые проекты для дальнейшей реализации на территории Тверской области.

"Для нас это медицина – раз, дороги – два. Третье – социальная сфера: это школы, которые необходимо построить. Ключевая позиция – четыре – новые рабочие места и новые предприятия. Пятое – общественная инфраструктура, в том числе, новые стадионы, возможности для жителей региона заниматься спортом, посещать музеи", – обозначил Игорь Руденя.

В финале эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Тверской области ответил на вопрос ведущей, какое событие стало для него самым главным за четыре года работы на посту главы тверского региона: «Это встречи с ветеранами и открытие Ржевского мемориала Советскому солдату».

Пресс-служба Правительства Тверской области