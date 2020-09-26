Игорь Руденя: реформирование службы скорой помощи в Тверской области завершится в 2021 году

Модернизация скорой медицинской помощи и развитие здравоохранения Верхневолжья стали темами прямого эфира 25 сентября с участием Губернатора Игоря Рудени на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Продолжаем модернизацию здравоохранения. Это совершенствование работы скорой помощи, строительство новых лечебных учреждений. Запущено строительство детской областной больницы. Также планируем строительство Бежецкой центральной районной больницы, детских поликлиник в Кимрах, Торжке, Вышнем Волочке и других муниципалитетах, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики. Самая важная для нас позиция – подготовка специалистов, которые будут работать на территориях региона», – сказал Игорь Руденя.

В прошлом году в Тверской области началась реализация проекта совершенствования работы службы скорой медицинской помощи. Принятые меры позволили за 2019-2020 годы на 13,5% увеличить среднесуточное количество бригад скорой медицинской помощи и сократить время их доезда до пациентов на 12% – до 17,5 минуты.

На первом этапе были объединены Тверская и Калининская станции. Создан единый диспетчерский центр, к работе которого подключены врачи-консультанты, внедрены чёткие алгоритмы оказания скорой медицинской помощи и система контроля, организовано взаимодействие с МЧС и службой «112».

На втором этапе проекта планируется объединить диспетчерские службы Тверской, Ржевской и Вышневолоцкой станций. Запланирован капитальный ремонт зданий подстанций в Ржеве и Вышнем Волочке, увеличение числа бригад скорых в этих муниципалитетах, повышение заработной платы работников службы.

«Мы должны были завершить реформирование службы скорой медицинской помощи до конца текущего года. Новая коронавирусная инфекция приостановила этот процесс. Сейчас только Тверская агломерация работает в новом режиме. Надеюсь, что без каких-либо осложнений пройдет второй этап. И дальше с коллегами в плановом порядке в течение следующего полугодия завершим реформирование», – сообщил Игорь Руденя .

Обновляется автопарк службы скорой помощи. За четыре года при федеральной поддержке было приобретено 136 единиц нового автотранспорта.

Ведется строительство и капитальный ремонт медицинских организаций. В этом году открылась новая детская поликлиника в микрорайоне «Южный». До 2025 года, помимо обозначенных Губернатором направлений, планируется строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера, капитальный ремонт Кимрской, Вышневолоцкой, Ржевской ЦРБ.

Для снижения уровня сердечно-сосудистых заболеваний, развития системы охраны материнства и детства планируется создать в муниципалитетах сеть филиалов областной клинической больницы и областного перинатального центра им. Бакуниной.

С 2016 года в Тверской области было установлено порядка 70 новых ФАПов. До конца 2024 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" установят 121 фельдшерско-акушерский пункт, в том числе 16 ФАПов в 2020 году. Также отремонтируют 96 ФАПов. Это позволит обновить более 50% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов, повысить доступность медицинской помощи в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области