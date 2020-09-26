Игорь Руденя подтвердил планы по увеличению объемов газификации в Тверской области

Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь подтвердил увеличение объемов газификации в Тверской области. Приоритетами являются юго-западные и северо-восточные территории, модернизация действующей газотранспортной системы.

Глава региона отметил, что для Тверской области историческим моментом стало решение Президента страны Владимира Путина о газификации всех субъектов РФ.

«Мы стали одним из первых регионов, где Газпром подготовил газификацию практически 100% территории до 2025 года. В том числе, это начало строительства в следующем году газопровода-отвода Ржев – Нелидово – Западная Двина – Торопец. Это газификация в направлении Весьегонска. Это газификация всех наших маленьких районов. Уверен, что до 2025 года Газпром выполнит свои обязательства и у нас будет новый уровень развития. Это потенциал для инвестиций, создания новых рабочих мест, восстановления экономики», – сказал Губернатор Игорь Руденя .

15 сентября Игорь Руденя на встрече с заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым обсудил планы по газификации региона до 2025 года. По итогам озвучено решение о существенном увеличении объемов по программе газификации в Тверской области.

В 2021 году по программе газификации при участии Газпрома предусмотрено завершение работ по строительству газопроводов до поселка Жарковский, населенных пунктов Калязинского, Старицкого районов, Осташковского городского округа.

В 2022 году планируется завершить строительство газопровода до Красного Холма, Молоково, объектов Старицкого, Сонковского районов. Кроме того, предусмотрено техническое перевооружение ряда газораспределительных станций.

В областной столице также запланирована реконструкция и модернизация системы теплоснабжения с участием компании «Газпром». В настоящее время согласован план мероприятий по подготовке и реализации инвестиционного проекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области