Около 1900 километров дорог отремонтировали в Тверской области за прошедшие четыре года

Около 1900 километров магистралей приведено в порядок в Тверской области на прошедшие четыре года. Тема обсуждалась на прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени 25 сентября.

«Основные для нас – трассы от Твери до Весьегонска, Торжок – Кувшиново – Осташков, Селижарово – Ржев, направления Андреаполь – Пено – Осташков, Фирово – Вышний Волочек, Бежецк с Удомлей и Максатихой, Сонково. Практически завершено направление Тверь – Старица – Ржев. В этом году сделали 50 км в сторону Бежецка. В течение трех с половиной лет планируем завершить хорду Осташков – Фирово – Вышний Волочек, дорогу до Западной Двины», – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор также подчеркнул – область продолжит поддержку муниципалитетов в ремонте дорог.

За прошедшие четыре года в Тверской области в четыре раза увеличился объём работ по строительству, реконструкции и ремонту региональных и муниципальных автодорог. Главный акцент сделан на ключевых пассажирских, школьных и туристических маршрутах, магистралях, которые связывают Тверскую область с другими регионами.

Планируется, что до 2024 года будет отремонтировано более 1200 км дорог, в том числе 260 км в городе Твери. В планы входит строительство крупных инфраструктурных объектов. Это вылетные трассы на московском, бежецком, старицком и кимрском направлениях в Твери. Также это объезд города Торжка, въезда в город Кимры, развязки на трассах М-10 и М-11 на Конаково.

В следующем году компания «Автодор» планирует начать строительство Северного обхода города Твери. В рамках нового варианта створ дороги предлагается перенести за реку Тверца, дальше от рекреационной зоны, популярной у жителей региона.

На прошлой неделе в Твери прошло заседание рабочей группы Госсовета по транспорту, на котором опыт Тверской области по реализации новой модели пассажирских перевозок был признан лучшим в стране. Тверская область в соответствии с поручением Президента Владимира Путина в феврале 2020 года одной из первых в России приступила к комплексной модернизации пассажирского транспорта. Опыт Тверской области планируется масштабировать в других регионах.

При внедрении новой модели основные акценты сделаны на обновление подвижного состава, удобство маршрутной сети, обеспечение гарантированного предоставления льготного проезда.

Далее новую транспортную модель будут развивать в крупных муниципальных образованиях. Первыми станут Ржевская, Старицкая и Кимрская агломерации.

В Твери также планируется запустить трамвайное движение. Будет проведена реконструкция путей с применением бесстыковых технологий укладки рельсов, обновлён подвижной состав.

Пресс-служба Правительства Тверской области