Заводы Тверской области «Электромеханика» и «Звезда» оперативно запустили производства кислородных клапанов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких

В 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции предприятия машиностроения не только продолжали выпуск своей продукции, но и внесли свой вклад в противодействие пандемии. Коллективы заводов «Электромеханика» и «Звезда» оперативно запустили производства кислородных клапанов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких, что позволило сохранить здоровье и жизнь многих людей. О перспективах развития машиностроительного комплекса Верхневолжья во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь рассказал Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что Тверской вагоностроительный завод начал отправку вагонокомплектов пассажирских некупейных и купейных вагонов в Казахстан. Ранее ведущим предприятием машиностроения в регионе была поставлена первая партия пассажирских вагонов в Египет.

«Машиностроение – одна из базовых отраслей экономики. Сегодня, развивая комплекс, мы видим, как набирает обороты Тверской вагоностроительный завод, расширяется КСК, как заработал Торжокский вагоностроительный завод. Мы стараемся использовать лучший современный опыт в производствах», – сказал Игорь Руденя.

На базе Торжокского вагоностроительного завода начали работу новые производственные площадки. К концу текущего года там планируется создать 570 рабочих мест.

Развиваются предприятия машиностроительной отрасли в индустриальном парке «Боровлёво». Завод «Автоспецоборудование» в городе Бежецке начал выпуск новой продукции.

Правительством Тверской области в текущем году обеспечена системная поддержка предприятий машиностроительного комплекса – подавляющее большинство производств включены в списки системообразующих предприятий, им оказывается административная и финансовая поддержка.

Глава региона подчеркнул - сегодня в Тверской области создаются инновационные кластеры, которые дадут импульс дальнейшему развитию машиностроения и всей промышленности в нашем регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области