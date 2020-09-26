Игорь Руденя: эпидемиологическая ситуация в Тверской области находится под контролем Эпидемиологическая ситуация в Тверской области стала главной темой прямого эфира телеканала «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени 25 сентября. «Сегодн

Игорь Руденя: эпидемиологическая ситуация в Тверской области находится под контролем

Эпидемиологическая ситуация в Тверской области стала главной темой прямого эфира телеканала «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени 25 сентября.

«Сегодня, по данным Роспотребнадзора, у нас стабильная ситуация, она находится под контролем. Мы каждый день мониторим ситуацию, если будет необходимость, то будет реагировать незамедлительно», – сказал Игорь Руденя.

По словам главы региона, в Тверской области не зафиксировано случаев заболевания гриппом. При этом Верхневолжье заранее готовилось к осенне-зимнему эпидемиологическому периоду. Началась масштабная кампания вакцинации от гриппа, всего планируется привить порядка 60% населения – это 740 тысяч человек (более 128 тысяч детей и 431 тысячи взрослых). На данный момент привито около 175 тысяч человек.

В первую очередь иммунизация проводится среди работников здравоохранения, образования, социальной защиты населения, пожилых людей.

Игорь Руденя подчеркнул: чтобы снизить риск заражения как коронавирусной инфекцией, так и гриппом и ОРВИ, сейчас особенно важно придерживаться санитарно-эпидемиологических требований. Это мытье рук, ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции. Губернатор также сообщил, что в регионе не планируется повсеместного перехода учреждений образования на дистанционное обучение. Ежедневно проводится мониторинг заболеваемости, в зависимости от ситуации оперативно принимаются решения для предотвращения вспышек гриппа и коронавирусной инфекции в учреждениях образования. Для сохранения здоровья детей, родителей и педагогов на дистанционное обучение временно переводятся отдельные классы или учреждения.

Приняты меры для обеспечения санитарной безопасности общеобразовательных учреждений: все они обеспечены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха.

В штатном режиме продолжают работать предприятия. Сейчас открытость региональной экономики составляет 100 %.

Игорь Руденя отметил, что никаких ограничений в экономике вводить не планируется. При этом на предприятиях важно не ослаблять меры санитарной безопасности, неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Меры поддержки, введённые весной на федеральном и региональном уровнях, позволили нивелировать последствия, связанные с ограничениями из-за эпидемиологической ситуации. Общий пакет состоял из 30 федеральных и региональных мер. В период пандемии объём господдержки экономики Тверской области составил более 8 млрд 300 млн рублей.

Сформированная система поддержки доказала свою эффективность, считает глава региона. В настоящее время приоритетом является развитие программ по оборотному капиталу и промышленной ипотеке, а также запуск инвестиционных проектов, реализация которых ранее была временно отложена.

Пресс-служба Правительства Тверской области