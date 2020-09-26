Игорь Руденя в преддверии Дня машиностроителя наградил лучших специалистов отрасли

25 сентября в столице Верхневолжья прошли торжества, посвящённые Дню машиностроителя, который традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. Представителей машиностроительных предприятий поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Машиностроение по праву считается локомотивом отечественной промышленности. В отрасли трудится каждый третий работник промышленных предприятий Тверской области. Мы гордимся тем, что в нашем регионе выпускают уникальные транспортные средства, высокотехнологичное оборудование, технику для строительства и коммунального хозяйства, нефтегазового комплекса и авиации. Ваш профессионализм, верность своему делу и традициям, заложенным ветеранами, обеспечивают высокое качество продукции наших предприятий», – отметил Игоря Рудени.

Четырнадцати сотрудникам производств за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие машиностроения в Тверской области были вручены региональные и отраслевые награды.

Глава региона провел также встречу с ветеранами машиностроения, где обсуждались актуальные вопросы развития машиностроения в регионе: меры поддержки предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции, популяризация инженерных специальностей.

«Рассматриваем вопрос о мониторинге потребности в кадрах, специалистах отрасли машиностроения. Хотим создать систему их подготовки, которая могла бы своевременно и полно отвечать требованиям экономики», – рассказал глава региона ветеранам отрасли.

Игорь Руденя осмотрел выставку продукции машиностроительных предприятий региона, которая была представлена на празднике.

В текущем году тверские машиностроители внесли свой вклад в противодействие распространению пандемии. Заводы «Электромеханика», «Звезда» и «ТВЗ» провели оперативную работу по реорганизации производства, что позволило перестроиться на выпуск кислородных клапанов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Эта работа помогла сохранить здоровье и жизнь многих людей.

Правительством Тверской области в текущем году обеспечена системная поддержка предприятий машиностроительного комплекса. Подавляющее большинство производств включены в списки системообразующих предприятий, им оказывается административная и финансовая поддержка.

Машиностроительная отрасль составляет более 30% ВРП Тверской области, занимает первое место в промышленном производстве по количеству занятых, стоимости основных производственных фондов и объему налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В 1 полугодии 2020 года предприятиями машиностроения произведено продукции на сумму 63,8 млрд рублей, что составило 43,9 % от объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по чистому виду экономической деятельности обрабатывающих производств или 32,5 % от объема отгруженных товаров всеми предприятиями промышленности Тверской области.

Сегодня в Верхневолжье машиностроение представлено более чем 70 крупными и средними предприятиями, продукция которых известна по всей России и за рубежом. На крупных, средних и малых предприятиях и в организациях занято около 30 тыс. человек, что составляет около 38% от числа занятых в обрабатывающих производствах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области