Восемь компаний представляют Тверскую область на международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2020

В выставочном центре «Крокус Экспо» проходит международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2020. Свою продукцию на ней представляют восемь компаний Тверской области.

WorldFood Moscow – крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса – является знаковым событием для производителей продукции всей страны.

Губернатор Игорь Руденя считает, - участие наших производителей в подобных мероприятиях помогает продвижению тверских товаров на российский и мировой рынки.

Продукцию тверского региона представляют ПК «Ратибор» (варенье и соусы), ТД «Живая Еда» (продукты для здорового образа жизни), ЗАО «Хлеб» (кондитерские изделия), ОАО «Мелькомбинат» (мука и макаронные изделия), ОАО «Волжский пекарь» (кондитерские изделия), ОАО «Молоко» (сыры), ООО «Белеет Парус» (пряники ручной работы) и ООО «Полезные сладости» (соусы и конфитюры на основе имбиря).

Продукция на выставке традиционно представлена в 12 разделах: фрукты и овощи; кондитерские и хлебобулочные изделия; рыба и морепродукты; замороженные продукты и полуфабрикаты; молочная продукция; мясо и птица; напитки; здоровое питание и других направлениях.

WorldFood Moscow – возможность для участников найти новых российских и международных поставщиков, а производителям продемонстрировать свою продукцию.

В рамках трехдневной деловой программы на WorldFood Moscow также выступают эксперты в области ритейла из России и других стран, ведущие аналитики и руководители компаний-лидеров индустрии.

Пресс-служба Правительства Тверской области