В Тверской области создан первый аналог иностранным многофункциональным медицинским кроватям

25 сентября Губернатору Тверской области Игорю Рудене представили модель многофункциональной медицинской кровати, изготовленнойна тверском производстве «Метавр». По мнение специалистов, оборудование не уступает по качеству и основным техническим характеристикам зарубежным аналогам.

Идея создания медицинского оборудования возникла при посещении производства «Метавр» Игорем Руденей в мае текущего года. Тогда глава региона поручил региональному Министерству экономического развития совместно с руководствомкомпании рассмотреть возможность выпуска новой линейки медицинской мебели. В настоящее время компания уже готова выпускать от 100 до 300 кроватей в месяц.

Медицинская кровать в настоящее время проходит сертификацию. После получения необходимых документов оборудование запустят в массовое производство. Это позволит компании выйти на новый уровень и занять пустующие ниши на российском рынке, которыеранее, в частности, занимали китайские производители.

Данные медицинские кровати предназначены для ухода за больными, оказания им физиотерапевтической помощи, как в условиях стационара, так и на дому. В зависимости от конструкции, ложе кровати может быть цельным или делиться несколько частей, иметь устройство подъема секций.

Большая часть всех деталей – порядка 70% , которые используются в создании таких кроватей,выпускаются на территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области