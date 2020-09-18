Победители конкурса «Лучшее семейное подворье» в Тверской области получат призы – автомобили, бытовую технику и инструменты

В Тверской области стартовал муниципальный этап конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье». Конкурс проводится впервыев рамках реализации в регионе национального проекта «Демография».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей поддержки и популяризации института семьи в Тверской области. По инициативе главы региона в 2020 году введена новая областная награда «Слава отца». Продолжается традиция ежегодного вручения почетного знака «Слава матери». Этими наградами отмечают многодетных родителей Верхневолжья.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» призван повышать общественный престиж семьи, многодетности, популяризировать сельский уклад жизни на территории Тверской области.

Участниками конкурса могут стать семьи, в которых воспитывается не менее трех несовершеннолетних детей, а родители ведут успешное домашнее хозяйство. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации и проживать в Тверской области не менее 5 лет.

При оценке подворий муниципальные организационные комитеты будут учитывать наличие в хозяйстве животных, насаждений, построек, обрабатывающей техники. Для определения лучших будут рассмотрены презентации с описанием подворья. Завершится муниципальный этап 15 октября, его победители продолжат участиена региональном уровне.

Фоторепортажи о семейных подворьях участников представят на голосование на официальной странице Министерства демографической и семейной политики Тверской области, страничкеВКонтакте «Тверская семья»(https://vk.com/tverreg_family).

Результаты голосования будут учитываться при подведении общих итогов конкурса. Всего определят трех призеров. Приз за первое место – пассажирский микроавтобус, за второе место – легковой автомобиль, за третье – комплект бытовой техники и инструментов.

Пресс-служба Правительства Тверской области