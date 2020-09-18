Губернатор Игорь Руденя и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко обсудили новый вариант проекта Северного обхода Твери

Новый вариант строительства в Тверской области 3 этапа М-11 «Нева», с 149 км по 208 км, обсудили на рабочей встрече Губернатор Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма», – считает Игорь Руденя.

По мнению Губернатора, реализация проекта позволит сформировать устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна, создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья, развития инфраструктурных проектов в Твери.

Первый вариант проектной документации Северного обхода, разработанный в 2009-2012 годах, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2014 году. Но за шесть лет территория возле Твери динамично развивалась, поэтому потребовались корректировка и актуализация проектных решений.

В рамках нового варианта створ дороги предлагается перенести за реку Тверца, дальше от рекреационной зоны, популярной у жителей региона. Это положительно скажется на экологической обстановке и даст возможность региональному центру развиваться на север, без риска того, что дорога станет частью его уличной дорожной сети.

Новым проектным решением предполагается строительство четырехполосного участка длинной более 60 км дороги технической категории IА, по которой можно будет развивать скорость в 130 км/ч, как и на других участках М-11. На обходе будет два пункта взимания платы и четыре площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями.

В рамках обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-ом км) длиной более 1 км.

Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от крупногабаритного машин предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок. Запланированы четыре развязки в разных уровнях - с федеральной трассой М-10 «Россия», региональными дорогами Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Медное – Кулицкая.

Проектирование нового варианта Северного обхода Твери планируется завершить в 2021 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области