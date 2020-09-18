Тверская область принимает Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит»

25 сентября в Тверской области стартует Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Тема мероприятия этого года «Осенний абонемент». Участниками фестиваля станут творческие коллективы из Карелии, Башкортостана, Тверской области.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, презентация выставочной экспозиции, показ этнографических фильмов, экскурсионная программа по историко-культурным объектам Тверской области. Гости-участники фестиваля посетят город Лихославль – столицу Тверской Карелии.

Кульминацией фестиваля 26 сентября в 15.00 в ДК «Пролетарка» станет концерт «Народная музыка и инструменты: звучание времени», с участием творческих коллективов Тверской и Ленинградской областей, республик Карелия, Башкортостан. Все музыкальные композиции представляются на родном языке.

Международный фестиваль «Финно-угорский транзит» – долгосрочный проект филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Он нацелен на сохранение и пропаганду национальной музыкальной культуры финно-угорских народов, культуры народов уральской языковой семьи, возрождение семейных традиций и преемственности поколений.

Пресс-служба Правительства Тверской области