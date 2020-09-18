27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов, ветераны дошкольного образования Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Значение вашего труда сложно переоценить. Вы дарите нашим детям – своим воспитанникам – заботу и внимание, учите их трудолюбию, уважению к старшим, любви к нашей стране и тверской земле.
Воспитатель становится для ребенка первым учителем, человеком, который вместе с малышом открывает для него целый мир. Будущее ребенка, развитие его способностей и талантов во многом зависит от вашего профессионализма. В вашей работе сочетаются терпение и мудрость, преданность делу и самоотдача, душевная теплота и неравнодушие.
Благодарю вас за внимание к каждому воспитаннику, за труд, важный для будущего нашего региона и всей страны.
Желаю вам профессиональных успехов в вашей работе, благодарности родителей, гордости за воспитанников!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
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Дорогие воспитатели дошкольных учреждений!
Поздравляю вас, ваших помощников с Днём воспитателя и желаю, чтобы ваша работа всегда доставляла вам удовольствие.
Воспитатель - самая ответственная работа, ведь он работает с маленькими детишками, которые находятся в самом начале жизненного пути.
Спасибо вам за вашу чуткость, доброту и внимательность, которые вы проявляете к нашим детям.
Желаю вам здоровья, любви, крепких нервов и солнечного настроения. Пусть родные и близкие всегда поддерживают вас, а в вашем сердце никогда не потухнет тёплый свет заботы.
Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В.Максимова.
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Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Конаковского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Дошкольное образование – это первая ступенька в становлении личности, здесь формируется общая культура, происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств. От чуткого кропотливого труда воспитателя зависит благополучие ребенка, его дальнейшее успешное развитие.
Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить вам огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение и заботу о наших детях. Желаем успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
С уважением,
Денис Дородных, депутат Законодательного собрания депутатов Тверской области;
Олег Лобановский, глава Конаковского района;
Дмитрий Щурин, председатель Собрания депутатов Конаковского района.
ВОСПИТЫВАЯ ДЕТЕЙ И... ПЕДАГОГОВ
В Конаковском районе есть замечательная традиция: накануне Дня воспитателя открывается профессиональный конкурс. 2020-й – не исключение. 27 сентября, в День воспитателя и всех дошкольных работников, стартует муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2021». О том, как он проходит в этом году и кто из педагогов дошкольного образования примет в нем участие, читайте на 8-й странице. А на 1-й странице мы поздравим тех, кто в этом году отметил свои юбилейные даты. Это специалисты дошкольного образования из деревень Мокшино и Старое Мелково Конаковского района.
Галина Викторовна Грузинова, заведующая детским садом деревни Старое Мелково.
В её маленьком, всего на три группы, детском саду все сделано с большой любовью, создано ежедневным и кропотливым трудом. От внимательного взгляда Галины Викторовны не ускользает ни одна мелочь, да и все мелочи важны. Ведь всё должно быть исправно, безопасно, красиво, интересно… И несмотря на количество вложенных сил, заботы и любви, она никогда не останавливается на достигнутом.
Детский сад – это дом, в котором дошколята проводят большую часть своего времени. И насколько в нем будет уютно, комфортно и радостно, во многом зависит от заведующего детским садом. Именно руководитель обеспечивает развитие и укрепление материально- технической базы учреждения, создаёт неповторимую ауру, атмосферу добра, тепла и взаимопонимания между детьми и взрослыми. Когда родители спокойно на целый день доверяют своих детей воспитателям, педагоги дарят детям заботу и внимание и уверенно создают условия для совместного творчества, а дети пребывают в счастливой стране детства, учатся общаться, дружить, познают мир и совершают первые открытия.
Светлана Алексеевна Хрестина, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад № 1» д. Мокшино.
Быть педагогом, воспитывать детей – непросто, а вырастить талантливых, высококвалифицированных педагогов – непросто вдвойне. Являясь наставником молодых воспитателей, Светлана Алексеевна щедро делится с коллегами своим педагогическим и жизненным опытом, не только приобщает их к современным достижениям науки, но и воспитывает в них уважение и любовь к детям и к профессии. Она прекрасный организатор, обладающий управленческим талантом. Хочется отметить большой вклад Светланы Алексеевны в развитие системы дошкольного образования Конаковского района, сохранение его традиций.
Светлана Алексеевна активно участвует в методической работе на уровне района, координируя деятельность детского сада деревни Мокшино в качестве базового дошкольного учреждения, являясь муниципальным тьютором по сопровождению воспитателей в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. На базе детского сада она ежегодно проводит районные методические объединения, на которых педагоги знакомятся с лучшими практиками работы с детьми дошкольного возраста. И результат есть: рост педагогического мастерства педагогов налицо.
Мы поздравляем Светлану Алексеевну и Галину Викторовну с прошедшими юбилейными датами и наступающим Днём дошкольных работников! От всех коллег говорим спасибо за неравнодушие и творчество и желаем оптимизма и энергии, новых успехов и достижений. Неиссякаемого вам здоровья и вдохновения, неисчерпаемой энергии и оптимизма, успехов во всех начинаниях, реализации всех замыслов!
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Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса работников дошкольного образования «Воспитатель года» начинается с 27 сентября, в их профессиональный праздник. Он подарит много профессионального общения, станет отправной точкой для дальнейшего профессионального роста очень талантливых педагогов.
В этом году в конкурсе принимают участие пять человек. Это воспитатели Светлана Олеговна ВЕСЕЛОВА из детского сада деревни Мокшино; Кристина Викторовна КУКУШКИНА из детского сада № 12 г.Конаково; Людмила Ивановна ПОВАРОВА из детского сада № 3 г. Конаково; Анжела Валерьевна ФЕДОРОВА из детского сада № 14 г. Конаково и Ольга Александровна ЧУГУНОВА из детского сада № 11 «Црр» г. Конаково.
Как всегда, конкурс готовит нам немало сюрпризов. И первый из них заключается в том, что знакомство членов жюри с участниками конкурса в этом году будет заочным.
Жюри, в составе которого Е.Г.Гормаш (управление образования администрации Конаковского района), Е.В.Комина (детский сад № 9 г. Конаково), И.С.Новикова (детский сад № 6 г. Конаково), Н.Е.Саяпина (детский сад № 2 г. Конаково) и Н.А.Логинова (детский сад № 10 г. Конаково), тщательно изучит присланные на конкурс видеоролики «Визитная карточка» и эссе «Что значит быть педагогом детского сада?», в которых конкурсанты расскажут о себе, о приоритетах своей педагогической деятельности, об отношении к современному образованию.
А потом жюри с нетерпением будет ждать интересных педагогических находок, которые участники продемонстрируют уже в работе со своими воспитанниками, возможно, тоже с использованием дистанционных технологий в режиме онлайн. И это ещё один сюрприз 2020 года.
Мы желаем педагогам удачи на всех этапах конкурса и ждём его финала в январе 2021 года!
Управление образования администрации Конаковского района.