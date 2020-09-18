27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов, ветераны дошкольного образования Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Значение вашего труда сложно переоценить. Вы дарите нашим детям – своим воспитанникам – заботу и внимание, учите их трудолюбию, уважению к старшим, любви к нашей стране и тверской земле.

Воспитатель становится для ребенка первым учителем, человеком, который вместе с малышом открывает для него целый мир. Будущее ребенка, развитие его способностей и талантов во многом зависит от вашего профессионализма. В вашей работе сочетаются терпение и мудрость, преданность делу и самоотдача, душевная теплота и неравнодушие.

Благодарю вас за внимание к каждому воспитаннику, за труд, важный для будущего нашего региона и всей страны.

Желаю вам профессиональных успехов в вашей работе, благодарности родителей, гордости за воспитанников!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие воспитатели дошкольных учреждений!

Поздравляю вас, ваших помощников с Днём воспитателя и желаю, чтобы ваша работа всегда доставляла вам удовольствие.

Воспитатель - самая ответственная работа, ведь он работает с маленькими детишками, которые находятся в самом начале жизненного пути.

Спасибо вам за вашу чуткость, доброту и внимательность, которые вы проявляете к нашим детям.

Желаю вам здоровья, любви, крепких нервов и солнечного настроения. Пусть родные и близкие всегда поддерживают вас, а в вашем сердце никогда не потухнет тёплый свет заботы.

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В.Максимова.

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Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Дошкольное образование – это первая ступенька в становлении личности, здесь формируется общая культура, происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств. От чуткого кропотливого труда воспитателя зависит благополучие ребенка, его дальнейшее успешное развитие.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить вам огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение и заботу о наших детях. Желаем успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,

Денис Дородных, депутат Законодательного собрания депутатов Тверской области;

Олег Лобановский, глава Конаковского района;

Дмитрий Щурин, председатель Собрания депутатов Конаковского района.

ВОСПИТЫВАЯ ДЕТЕЙ И... ПЕДАГОГОВ

В Конаковском районе есть замечательная традиция: накануне Дня воспитателя открывается профессиональный конкурс. 2020-й – не исключение. 27 сентября, в День воспитателя и всех дошкольных работников, стартует муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2021». О том, как он проходит в этом году и кто из педагогов дошкольного образования примет в нем участие, читайте на 8-й странице. А на 1-й странице мы поздравим тех, кто в этом году отметил свои юбилейные даты. Это специалисты дошкольного образования из деревень Мокшино и Старое Мелково Конаковского района.

Галина Викторовна Грузинова, заведующая детским садом деревни Старое Мелково.

В её маленьком, всего на три группы, детском саду все сделано с большой любовью, создано ежедневным и кропотливым трудом. От внимательного взгляда Галины Викторовны не ускользает ни одна мелочь, да и все мелочи важны. Ведь всё должно быть исправно, безопасно, красиво, интересно… И несмотря на количество вложенных сил, заботы и любви, она никогда не останавливается на достигнутом.

Детский сад – это дом, в котором дошколята проводят большую часть своего времени. И насколько в нем будет уютно, комфортно и радостно, во многом зависит от заведующего детским садом. Именно руководитель обеспечивает развитие и укрепление материально- технической базы учреждения, создаёт неповторимую ауру, атмосферу добра, тепла и взаимопонимания между детьми и взрослыми. Когда родители спокойно на целый день доверяют своих детей воспитателям, педагоги дарят детям заботу и внимание и уверенно создают условия для совместного творчества, а дети пребывают в счастливой стране детства, учатся общаться, дружить, познают мир и совершают первые открытия.

Светлана Алексеевна Хрестина, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад № 1» д. Мокшино.

Быть педагогом, воспитывать детей – непросто, а вырастить талантливых, высококвалифицированных педагогов – непросто вдвойне. Являясь наставником молодых воспитателей, Светлана Алексеевна щедро делится с коллегами своим педагогическим и жизненным опытом, не только приобщает их к современным достижениям науки, но и воспитывает в них уважение и любовь к детям и к профессии. Она прекрасный организатор, обладающий управленческим талантом. Хочется отметить большой вклад Светланы Алексеевны в развитие системы дошкольного образования Конаковского района, сохранение его традиций.

Светлана Алексеевна активно участвует в методической работе на уровне района, координируя деятельность детского сада деревни Мокшино в качестве базового дошкольного учреждения, являясь муниципальным тьютором по сопровождению воспитателей в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. На базе детского сада она ежегодно проводит районные методические объединения, на которых педагоги знакомятся с лучшими практиками работы с детьми дошкольного возраста. И результат есть: рост педагогического мастерства педагогов налицо.