27 сентября – Всемирный день туризма

Уважаемые работники и ветераны туристической отрасли, а также все те, для кого туризм стал образом жизни! Поздравляем вас с Всемирным днем туризма!

Туризм для Конаковского района остается одним из приоритетных направлений социально-экономического развития. Выгодное географическое положение, живописные места, богатство природы, наличие памятников русской культуры – все это привлекает к нам многочисленных туристов.

А благодаря напряженному и творческому труду людей, связанных с этой отраслью, создана атмосфера истинного гостеприимства и радушия. Появляются интересные идеи и новые маршруты, развивается инфраструктура, растет туристический поток.

У нас огромный потенциал, и, мы уверены, он будет реализован! Желаем всем специалистам, занятым в сфере туризма, крепкого здоровья, надежных партнеров, смелых открытий и благодарных туристов. А гостям нашего района – увлекательных маршрутов и незабываемых впечатлений!

С уважением,

Денис Дородных,

депутат Законодательного собрания депутатов

Тверской области;

Олег Лобановский, глава Конаковского района;

Дмитрий Щурин,

председатель Собрания депутатов Конаковского района.

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК ТУРИЗМА

Туристическая отрасль – это не только индустрия гостеприимства с курортами и отелями, санаториями и базами отдыха, экскурсиями и достопримечательностями. Это еще и спортивный туризм, который для многих стал образом жизни. И сегодня с 11 часов в конаковском бору проходит районный туристический праздник среди школьников и студентов, посвященный Всемирному дню туризма. О том, как он прошел, наш репортаж в следующем номере газеты.