От пятницы до пятницы. Анонс предстоящих событий

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
25 сентября – Фестиваль «Путь к успеху». Начало в 15.00, ДК «Современник».
26 сентября – День поселений отметят в п. Редкино и с. Юрьево-Девичье Конаковского района.
26, 30 сентября (суббота, среда) – премьера народного театра «Непровинциальная история». Начало в 18.00, ГДК им. Воровского.
27 сентября – Первенство Тверской области по хоккею с шайбой: ХК «Русские медведи» - ХК «Старица».
Начало в 11.00, «Конаковский лёд».
29 сентября – виртуальный концерт пианиста-виртуоза Евгения Кисина. Начало в 18.00, ДК «Современник».
30 сентября – Концерт для всей семьи, посвящённый празднику «Вера, Надежда, Любовь». Начало в 18.00, гостиная ДК «Современник».
Выставка «УЕЗД КУЗНЕЦОВЫХ» в ДК «Современник». Часы работы: с 10 до 17 часов, кроме воскресенья и понедельника.