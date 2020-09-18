От пятницы до пятницы. Анонс предстоящих событий

25 сентября – Фестиваль «Путь к успеху». Начало в 15.00, ДК «Современник».

26 сентября – День поселений отметят в п. Редкино и с. Юрьево-Девичье Конаковского района.

26, 30 сентября (суббота, среда) – премьера народного театра «Непровинциальная история». Начало в 18.00, ГДК им. Воровского.

27 сентября – Первенство Тверской области по хоккею с шайбой: ХК «Русские медведи» - ХК «Старица».

Начало в 11.00, «Конаковский лёд».

29 сентября – виртуальный концерт пианиста-виртуоза Евгения Кисина. Начало в 18.00, ДК «Современник».

30 сентября – Концерт для всей семьи, посвящённый празднику «Вера, Надежда, Любовь». Начало в 18.00, гостиная ДК «Современник».

Выставка «УЕЗД КУЗНЕЦОВЫХ» в ДК «Современник». Часы работы: с 10 до 17 часов, кроме воскресенья и понедельника.