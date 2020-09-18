ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Четыре года и пять вех

1460 дней Игоря Рудени в должности Губернатора Тверской области

Это произошло ровно четыре года назад. 23 сентября 2016 года Игорь Руденя одержал победу на выборах губернатора Тверской области и, «потеряв» приставку и. о., стал полноправным главой региона.

С тех пор утекло много воды и случилось много разных событий. Каждый год в сентябре мы по традиции составляем наш топ губернаторских достижений – чтобы не забыть, от чего ушел и к чему пришёл наш регион, и осознать, как меняется Тверская область. Давайте вместе перелистнем страницы губернаторской четырёхлетки!

Стратегические объекты – государству

Этот пункт обзора остается неизменным: мы продолжаем считать главным достижением Игоря Рудени в кресле губернатора возвращение стратегически важных активов областного хозяйства под областной контроль. Ведь мы прекрасно помним, как все важные объекты региональной собственности в девяностые и нулевые пачками уходили с молотка и как страшно аукнулись эти потери потом, нанеся огромный ущерб нашим кошелькам. Тверские теплосети много лет «бродили» по частным рукам, а тарифы на тепло и горячую воду каждый год ползли вверх. То же самое происходило с водоканалом, с системой вывоза мусора, с добычей полезных ископаемых, с транспортной сферой. Всё областное хозяйство к 2016 году работало как огромный коммерческий пылесос по выкачиванию денег из бюджетов и из карманов граждан. По факту, регионом «рулили» сетевые монополии, и время от времени напоминали об этом органам власти, отрубая накануне важных выборов горячую воду и диктуя свои условия.

Казалось, что отмотать время назад и повернуть коммерческую реку вспять невозможно. Но воля губернатора оказалась сильнее: в 2016 году с подачи Игоря Рудени регион сумел вернуть тверские теплосети, в 2017 году после жёсткой борьбы вернулся многострадальный тверской водоканал, параллельно был восстановлен контроль над областными недрами. В течение двух лет жилищно-коммунальный рынок области был «зачищен» от расплодившихся липовых управляющих компаний. Затем пришла очередь сферы вывоза мусора, где много лет заправляли коммерческие компании – после создания единого регионального оператора и она полностью перешла под контроль государства. Вишенкой на торте стал запуск транспортной реформы, поставивший точку в многолетнем «отрыве» маршруточного бизнеса.

Так, за каких-то четыре года регион «отыграл» все крупные потери трёх десятилетий. Стратегически важные активы Тверской области вновь контролирует государство, а исполнительная власть региона может принимать социально значимые решения без оглядки на чьи-то коммерческие хотелки. Это огромное достижение, и оно открывает наш топ губернаторской четырёхлетки.

«Транспорт Верхневолжья»

Когда в 2017 году Игорь Руденя в первый раз обмолвился о том, что Тверь избавится от маршруток, многие подумали, что им послышалось, и губернатор шутит. Ведь речь шла не просто о целой системе, которая стихийно выстроилась в девяностые и уничтожила муниципальную транспортную сеть, а об огромном финансовом спруте со своими «решалами» и «службами безопасности», в тени которых крутились сотни миллионов рублей.

- Тому, кто с этим справится, поставят памятник, - шутили люди в политических и деловых кулуарах, напоминая, что все попытки провести транспортные реформы в Твери до этого потерпели крах ещё на взлёте.

Но шутки шутками, а в один прекрасный день 2020 года на тверские дороги вышли синие автобусы с брендом «Транспорт Верхневолжья» на бортах. За рулем в них сидели водители в форменных жилетках, которые говорили по-русски. В автобусах были валидаторы, экраны, кондиционеры. Так запустилась анонсированная Игорем Руденей транспортная реформа. В первые дни, как всегда и бывает на старте глобальных проектов, была неразбериха, всплывали все моменты, требовавшие доработок и шлифовок. Потом острота спала, спала и волна критики. Всё заработало, как часы, и вот уже есть ощущение, что так было всегда, а грязные жёлтые «Газели» - далёкое дурное прошлое.

На минувшей неделе в Тверскую область прибыли представители федерального Минтранса - тверской опыт будут распространять на другие регионы России.

Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим, - как поётся в песне. Уверены: масштаб случившегося и всю важность транспортной реформы мы все осознаем чуть позже, когда появится временная дистанция. Шутка ли, в городе с населением в несколько сотен тысяч человек под бешеным давлением и сопротивлением теневого бизнеса за пару месяцев одну сложнейшую сферу жизнедеятельности с нуля заменили на другую! Итог – работающий, как часы, транспорт, основательно разгрузившиеся дороги и полный государственный контроль в сфере, которая до этого была самой непрозрачной.

Какими усилиями это было достигнуто, и какая работа велась по подготовке к запуску реформы – осталось за кадром. Но факт неоспорим: Игорю Рудене удалось свернуть гору, к которой многие его предшественники боялись даже подойти.

Асфальт на дорогах

Говорят, ещё пять лет назад во всех тверских социологических опросах проблемой номер один, о которой упоминали абсолютно все жители Тверской области, от младенцев до глубоких стариков, были дороги. Ох уж эти тверские дороги! Редкий блогер не оставил на них колесо, редкий общественник не красил на них ямы в цвет, да что там – за борьбу с ямами на тверских дорогах одно время даже раздавались федеральные гранты, и, кстати говоря, именно наши тверские ухабы вдохновили ряд федеральных чиновников на несколько больших дорожных проектов…

В общем, когда в 2016 году Игорь Руденя обещал заняться дорогами, все слушали это, как ритуальную мантру, но в душе не верили, что в этой извечно запущенной сфере можно действительно что-то изменить. И даже летние ремонты - 2016 на основных турмаршрутах области не изменили скептический настрой: мало ли что ремонтируют накануне выборов!

Но летом 2017-го на тверские магистрали десантировались московские дорожники и, работая в круглосуточном режиме, стремительно положили невиданным толстым слоем чудо-асфальт, который не сошёл по весне, не сошёл через год и лежит до сих пор. А потом, летом 2018 года, ремонт закипел почти во всех районах Тверской области, дойдя до тех населённых пунктов, где асфальтовых катков вообще никогда не видели. В прошлом году в регионе положили несколько сотен километров асфальта – как от Твери до Питера. В этом году – ещё несколько сотен километров: как от Твери до Вологды. А впереди самое «вкусное» - федеральный нацпроект, по которому на дорожные ремонты выделят ещё больше средств и техники. В Твери кое-где асфальтовые катки уже свернули с магистралей на второстепенные дороги, и дело дошло до строительства тротуаров. В некоторых районных городах ремонт ведётся буквально на каждой улице. А это значит, что через пару-тройку лет дело дойдёт и до дворов. А дальше…

Но тогда мы напишем уже другую аналитику. Пока же констатируем простой факт: Игорю Рудене удалось по полной программе «перезагрузить» тверскую дорожную отрасль. Таких хороших магистралей, как сейчас, в Твери не было никогда, в том числе в советское время, и это безусловное достижение.

Все силы на демографию

Сейчас уже трудно в это поверить, а ведь это тоже было: многодетные семьи Тверской области чувствовали себя крайне неуютно, а власть обходила их проблемы стороной. Быть многодетным – быть социальным неудачником? Господи, какая дикость! И как язык повернётся сказать такое!

Но именно такое восприятие многодетности и бытовало в регионе на протяжении многих лет. И когда Игорь Руденя, встав к областному рулю, начал настойчиво возвращаться в своих выступлениях и на всех совещаниях к теме демографии, было мнение, что губернатор занялся безнадёжным, заведомо провальным делом.

Тверская область относится к числу старых, исторических регионов России. Для нас характерны общеевропейские демографические тенденции: большой транзит, вымывание молодёжи, стремительно стареющее население, низкая рождаемость, высокая смертность.

Да, к осени 2020 года эти тенденции еще не сломаны, но тренд задан, и задала его областная исполнительная власть. Давайте загибать пальцы: всем новорождённым вручают большой губернаторский подарок, в пару к медали «Слава Матери» появилась областная награда «Слава Отца», многодетные семьи освобождены от платы за вывоз мусора и имеют целый ворох других социальных льгот. Это у нас в Тверской области узаконили обучение братьев и сестёр в одной школе, что недавно стало федеральной практикой. Это у нас задолго до того, как это стало всероссийским трендом, задумались о бесплатном горячем питании для детей. Это у нас начали компенсировать многодетным мамам расходы на сложные стоматологические работы (да, это жизнь, и после родов у женщин иногда возникают проблемы с зубами, и очень правильно, что власть этим озаботилась). Это у нас многодетным семьям помогли с приобретением школьной формы, больших семейных автомобилей...

«Это потому, что губернатор и сам многодетный отец», - говорят самые догадливые. В этом есть доля истины. Кстати, недавно у Игоря Рудени родилась дочь Мария, пятый ребёнок в семье.

Но, конечно, демографические стратегии губернатора – это не только личное. Если население в Тверской области будет убывать и остановить процесс не удастся, регион не сможет развиваться, превратится в территорию без будущего. «Для кого мы тогда работаем? Для кого строим школы, детские сады?» - с горечью воскликнул как-то Игорь Руденя на одном из совещаний, пытаясь достучаться до чиновников и настроить их на работу по поддержке семейных ценностей.

Важный идеологический перелом от игнорирования демографических проблем к их приоритету в областной политике – одно из серьёзных достижений губернаторской четырёхлетки.

Ржевский мемориал

Нет, мы не забыли, что Мемориал Советскому солдату, открытый в Ржевском районе этим летом, – федеральный, а не региональный проект.

Но важно помнить, что за главный мемориал в новейшей истории России разворачивалась нешуточная борьба. Этот символ и одновременно мощный туристический объект, способный обеспечить развитие территории на десятилетия вперёд, хотели заполучить все регионы ЦФО. Например, на мемориал претендовала Смоленская область с Вязьмой.

Уверяем: тут учитывалось всё, в том числе активность региональной власти и лично губернатора.

Есть события, о которых рассказывают детям и внукам. Ржевский мемориал как раз из таких, так что свой личный вклад в историю Игорь Руденя, как ни крути, уже сделал. Мы же, завершая обзор губернаторской четырёхлетки, уже потираем руки в нетерпении: каким будет наш традиционный топ через год, в сентябре–2020?

Юлия НОВИЦКАЯ