МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

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РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Глава Конаковского района встретился с кандидатами, принявшими участие в дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по первому избирательному округу и вновь избранным депутатом.
Напомним, в выборах 13 сентября за мандат депутата Собрания депутатов Конаковского района боролись три кандидата – Нина Логинова, кандидат от партии пенсионеров, Андрей Смирнов от партии ЛДПР и Владимир Худяков, выдвинутый партией «Единая Россия», который и набрал наибольшее число голосов. Олег Лобановский поблагодарил кандидатов и вновь избранного депутата за честную борьбу, за желание быть полезными людям, пригласил их к совместной работе.
- Избирательная кампания прошла без нарушений. Каждый из вас встречался с избирателями, собирал их наказы. Наша общая задача - сделать все возможное для выполнения наказов людей. Я предлагаю совместную работу с вами и политическими партиями, которые вы представляете. Потому что цель у нас одна - мы все желаем улучшения ситуации в районе, поднятия уровня жизни конаковцев.
В частности, Олег Лобановский предложил участникам встречи принять участие в работе общественных организаций района.
О ходе выборов участников встречи проинформировал Сергей Фомченко, председатель ТИК Конаковского района, который отметил, что день голосования прошел в рамках закона.
- На избирательных участках присутствовали наблюдатели от всех кандидатов. За весь день в территориальную избирательную комиссию жалоб не поступало, - отметил Сергей Петрович. Также председатель ТИК объяснил причину пересчета голосов на одном из избирательных участков:
- Что касается пересчета голосов на участке в Селихово, на это есть законное основание. Первый протокол, представленный участковый избирательной комиссией, был написан от руки, в нарушение постановления территориальной избирательной комиссии Конаковского района № 155/1123-4 от 18 июля 2020 года. При проверке контрольных соотношений выяснилось неправильное внесение данных в строки протокола и невыполнение контрольных соотношений по строкам протокола.
На основании статьи 22 пункта 9 статьи 65 Избирательного кодекса Тверской области, был назначен пересчет голосов на избирательном участке № 446, куда были приглашены все кандидаты и их наблюдатели.
Кандидаты и вновь избранный депутат поблагодарили своих избирателей за поддержку, выразив уверенность в правильности выбора жителей Конаковского района.
Нина Логинова - кандидат в депутаты от партии пенсионеров обратилась к своим избирателям с такими словами:
- Хочется сказать жителям, которые приняли участие в выборах, большое спасибо. Спасибо за поддержку и активную гражданскую позицию. Каждый из кандидатов был достоин победы: у всех есть личный опыт, своя история и жизненный путь успеха.
Выборы прошли честно, мы вели себя достойно. Избиратели сделали выбор в пользу Владимира Николаевича, и теперь на нем лежит большая ответственность.
Андрей Смирнов - кандидат в депутаты от ЛДПР, отметил, что его оппоненты - люди уважаемые, известные своей работой:
- Избиратель высказал свое мнение, и мы с ним согласны. Ни у кого из нас ни на секунду не возникло сомнений в порядочности друг друга. Мы живём в одном городе и знаем заслуги каждого. Нина Алексеевна - воспитатель, Владимир Николаевич всегда участвовал в общественной жизни, а в кругах предпринимательского сообщества является нашим представителем на всех уровнях. Я благодарен за опыт и поддержку. Уверен, что ожидания избирателей Владимир оправдает.
Владимир Худяков - кандидат в депутаты от партии «Единая Россия», подчеркнул, что впереди ждет много работы:
- Было приятно, что в Собрание выдвинулись сильные кандидаты и уважаемые люди. Нина Алексеевна – победитель конкурса «Человек года» и «Воспитатель года», Андрей Смирнов – местный предприниматель. Я благодарен жителям, которые высказали свое мнение, придя на избирательные участки. Каждый кандидат вёл свою кампанию порядочно: встречались с населением, помогали в решении вопросов, рассказывали о себе, никто не поливал друг друга грязью, вели себя уважительно друг к другу. Все просьбы жителей, которые собрали другие кандидаты в депутаты, переданы мне. И я планирую заняться их решением.
Хочу отметить, что быть депутатом – это не прогулка и не развлекательное мероприятие. Это общественная нагрузка, которую никто не оплачивает. Но теперь именно мне доверили отстаивать мнение жителей первого округа районного Собрания. Нужно засучить рукава и работать для людей.
В завершение встречи глава Конаковского района вручил всем книгу К.И.Счетчикова «Корчевская старина», изданную к 90-летию Конаковского района.
ОКРЫЛЕННЫЕ
55-й юбилейный чемпионат России по вертолетному спорту прошел в Конаковском районе. В соревнованиях приняли участие 9 российских экипажей из Москвы, Московской и Самарской областей. На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Конаковского района Олег Лобановский.
Олег Владимирович отметил, что с каждым годом профессионализм участников и уровень проведения мероприятия растет, что делает соревнования все более зрелищными и азартными. Всем участникам он пожелал не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать свое мастерство.
Воздушные баталии длились два дня. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах: «Навигация», «Полет на точность», «Развозка грузов» и «Слалом». В день открытия чемпионата ухудшилась погода: был сильный ветер, но для пилотов он не стал препятствием в достижении целей. Абсолютным чемпионом России 2020 года стал экипаж из Москвы - мастера спорта международного класса Юрий Яблоков и Константин Подойницын.
- Аэродром - это достопримечательность регионального значения, - комментирует заместитель главы администрации по развитию территории Александр Слепышев. - Он выполняет сразу несколько функций – обучение, подготовка спортсменов, развитие вертолетного спорта и его популяризация в целом. В задачи чемпионата входит не только повышение мастерства спортсменов, но и отработка поисково-спасательных операций. Кроме того, растет спрос на вертолетные экскурсии, есть немало желающих взлететь и полюбоваться красотами нашего региона. Вижу большие перспективы развития аэродрома как туристического объекта и как центра подготовки спортсменов.
НОВАЯ ДОРОЖКА
В Городенском сельском поселении установлен новый спортивный объект.
Беговая трасса протяженностью 600 м (круг 200 м и прямая с разметкой 30 и 60 м) для сдачи норм ГТО вокруг многофункциональной спортивной площадки построена в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». Локация выбрана не случайно. В Городне две школы, неоднократно завоевывавшие медали на муниципальных этапах ВФСК «ГТО», районных соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, шахматам, шашкам. Ученики Городенской православной гимназии стали победителями Духовно-спортивного фестиваля в 2019 г. в г. Твери, не говоря уже об успехах спортсменов отделения ДЮСШ № 14 по вольной борьбе, которые приносили победы не только областного уровня, но и международного. Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил высокий уровень реализации спортивной инфраструктуры объекта:
- Конечно, мы хотим строить крупные спортивные объекты, но важно приводить в порядок действующие, создавать малые формы спортивных площадок с целью максимально удовлетворить потребности детей, родителей, всех жителей в занятии спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе. Сейчас нам необходимо сделать так, чтобы каждый житель увидел, что рядом идут изменения. Нацпроекты - это импульс, который набирает силу, и нам удалось получить первые результаты.
19 сентября в Конаковском районе прошла акция «Сделаем!», приуроченная к Всемирному дню чистоты
Эта акция проходит во всех регионах России, наряду с 150 странами мира. Ее цель - очистить планету от мусора и привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды.
В Конаковском районе при поддержке администрации района масштабная уборка прошла в третий раз.
- Для успеха нужна команда единомышленников. У нас в администрации такая есть – это депутаты, жители, бизнес-структуры и общественные организации, - прокомментировал глава Конаковского района Олег Лобановский. - Объединение на благо района и настоящий праздник для тех, кто посвящает свое время и силы заботе об экологии и чистоте природы.
В акции участвовали все поселения Конаковского района, образовательные, молодежные и волонтерские организации.
Заместитель директора АУМЦ «Иволга» Елена Смирнова предвидела успех мероприятия еще до его начала:
- Соберем много мусора, жилищное хозяйство убирает хорошо, но люди зачастую рядом с урной бросают мусор. Так что не нужно далеко ходить, чтобы помочь природе. Вышел во двор, ближайший сквер, пару раз нагнулся - и уже внес свой вклад в санитарную очистку города.
Двух часов хватило волонтерам АУ МЦ «Иволга» для того, чтобы очистить берег Донховки от моста и до станции проката лодок и яликов.
Динара Ахтёмова, специалист по работе с молодежью, отметила, что экоакции проводятся молодежным центром регулярно, а конаковские волонтеры в этом районе знают буквально каждый бугорок.
- Человек производит много мусора, поэтому именно он должен заботиться о сохранении природы. Важно это помнить и самому не создавать экологических проблем.
Ивану Гордикову 15 лет, в «Иволгу» он пришел полгода назад. Школьник не ограничивает себя рамками проектов центра. Так после завершения челенджа #передайэстафету он еще месяц, не жалея сил и времени, собирал мусор у берега Волги в районе сцены и за МБУ РМЦ ДК«Современник». Активную позицию молодой человек объясняет буквально в трех словах: «Люблю свой город».
Акция прошла с учетом всех мер предосторожности: с использованием масок, перчаток и соблюдением необходимой дистанции.
Весь мусор, собранный на территории Конаковского района за время акции, – а это более 200 кубических метров – был вывезен и отправлен на сортировку и утилизацию региональным оператором ООО «ТСАХ».
Конаковский район поддерживает новые принципы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Разрабатываются проекты по внедрению системы раздельного сбора мусора и переработки твердых коммунальных отходов. Важность экологического воспитания граждан при внедрении новых принципов обращения ТКО в районе обсуждалась в Твери на недавнем заседании рабочей группы «По организации мероприятий по решению вопросов, связанных с вывозом ТКО с территории Конаковского района». На регулярной основе ведется работа по выявлению несанкционированных свалок. Все эти мероприятия являются частью национального проекта «Экология».
Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ.