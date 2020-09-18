МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ



Глава Конаковского района встретился с кандидатами, принявшими участие в дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по первому избирательному округу и вновь избранным депутатом.

Напомним, в выборах 13 сентября за мандат депутата Собрания депутатов Конаковского района боролись три кандидата – Нина Логинова, кандидат от партии пенсионеров, Андрей Смирнов от партии ЛДПР и Владимир Худяков, выдвинутый партией «Единая Россия», который и набрал наибольшее число голосов. Олег Лобановский поблагодарил кандидатов и вновь избранного депутата за честную борьбу, за желание быть полезными людям, пригласил их к совместной работе.

- Избирательная кампания прошла без нарушений. Каждый из вас встречался с избирателями, собирал их наказы. Наша общая задача - сделать все возможное для выполнения наказов людей. Я предлагаю совместную работу с вами и политическими партиями, которые вы представляете. Потому что цель у нас одна - мы все желаем улучшения ситуации в районе, поднятия уровня жизни конаковцев.

В частности, Олег Лобановский предложил участникам встречи принять участие в работе общественных организаций района.

О ходе выборов участников встречи проинформировал Сергей Фомченко, председатель ТИК Конаковского района, который отметил, что день голосования прошел в рамках закона.

- На избирательных участках присутствовали наблюдатели от всех кандидатов. За весь день в территориальную избирательную комиссию жалоб не поступало, - отметил Сергей Петрович. Также председатель ТИК объяснил причину пересчета голосов на одном из избирательных участков:

- Что касается пересчета голосов на участке в Селихово, на это есть законное основание. Первый протокол, представленный участковый избирательной комиссией, был написан от руки, в нарушение постановления территориальной избирательной комиссии Конаковского района № 155/1123-4 от 18 июля 2020 года. При проверке контрольных соотношений выяснилось неправильное внесение данных в строки протокола и невыполнение контрольных соотношений по строкам протокола.

На основании статьи 22 пункта 9 статьи 65 Избирательного кодекса Тверской области, был назначен пересчет голосов на избирательном участке № 446, куда были приглашены все кандидаты и их наблюдатели.

Кандидаты и вновь избранный депутат поблагодарили своих избирателей за поддержку, выразив уверенность в правильности выбора жителей Конаковского района.

Нина Логинова - кандидат в депутаты от партии пенсионеров обратилась к своим избирателям с такими словами:

- Хочется сказать жителям, которые приняли участие в выборах, большое спасибо. Спасибо за поддержку и активную гражданскую позицию. Каждый из кандидатов был достоин победы: у всех есть личный опыт, своя история и жизненный путь успеха.

Выборы прошли честно, мы вели себя достойно. Избиратели сделали выбор в пользу Владимира Николаевича, и теперь на нем лежит большая ответственность.

Андрей Смирнов - кандидат в депутаты от ЛДПР, отметил, что его оппоненты - люди уважаемые, известные своей работой:

- Избиратель высказал свое мнение, и мы с ним согласны. Ни у кого из нас ни на секунду не возникло сомнений в порядочности друг друга. Мы живём в одном городе и знаем заслуги каждого. Нина Алексеевна - воспитатель, Владимир Николаевич всегда участвовал в общественной жизни, а в кругах предпринимательского сообщества является нашим представителем на всех уровнях. Я благодарен за опыт и поддержку. Уверен, что ожидания избирателей Владимир оправдает.

Владимир Худяков - кандидат в депутаты от партии «Единая Россия», подчеркнул, что впереди ждет много работы:

- Было приятно, что в Собрание выдвинулись сильные кандидаты и уважаемые люди. Нина Алексеевна – победитель конкурса «Человек года» и «Воспитатель года», Андрей Смирнов – местный предприниматель. Я благодарен жителям, которые высказали свое мнение, придя на избирательные участки. Каждый кандидат вёл свою кампанию порядочно: встречались с населением, помогали в решении вопросов, рассказывали о себе, никто не поливал друг друга грязью, вели себя уважительно друг к другу. Все просьбы жителей, которые собрали другие кандидаты в депутаты, переданы мне. И я планирую заняться их решением.

Хочу отметить, что быть депутатом – это не прогулка и не развлекательное мероприятие. Это общественная нагрузка, которую никто не оплачивает. Но теперь именно мне доверили отстаивать мнение жителей первого округа районного Собрания. Нужно засучить рукава и работать для людей.

В завершение встречи глава Конаковского района вручил всем книгу К.И.Счетчикова «Корчевская старина», изданную к 90-летию Конаковского района.

ОКРЫЛЕННЫЕ

55-й юбилейный чемпионат России по вертолетному спорту прошел в Конаковском районе. В соревнованиях приняли участие 9 российских экипажей из Москвы, Московской и Самарской областей. На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Конаковского района Олег Лобановский.

Олег Владимирович отметил, что с каждым годом профессионализм участников и уровень проведения мероприятия растет, что делает соревнования все более зрелищными и азартными. Всем участникам он пожелал не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать свое мастерство.

Воздушные баталии длились два дня. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах: «Навигация», «Полет на точность», «Развозка грузов» и «Слалом». В день открытия чемпионата ухудшилась погода: был сильный ветер, но для пилотов он не стал препятствием в достижении целей. Абсолютным чемпионом России 2020 года стал экипаж из Москвы - мастера спорта международного класса Юрий Яблоков и Константин Подойницын.

- Аэродром - это достопримечательность регионального значения, - комментирует заместитель главы администрации по развитию территории Александр Слепышев. - Он выполняет сразу несколько функций – обучение, подготовка спортсменов, развитие вертолетного спорта и его популяризация в целом. В задачи чемпионата входит не только повышение мастерства спортсменов, но и отработка поисково-спасательных операций. Кроме того, растет спрос на вертолетные экскурсии, есть немало желающих взлететь и полюбоваться красотами нашего региона. Вижу большие перспективы развития аэродрома как туристического объекта и как центра подготовки спортсменов.

НОВАЯ ДОРОЖКА

В Городенском сельском поселении установлен новый спортивный объект.

Беговая трасса протяженностью 600 м (круг 200 м и прямая с разметкой 30 и 60 м) для сдачи норм ГТО вокруг многофункциональной спортивной площадки построена в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». Локация выбрана не случайно. В Городне две школы, неоднократно завоевывавшие медали на муниципальных этапах ВФСК «ГТО», районных соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, шахматам, шашкам. Ученики Городенской православной гимназии стали победителями Духовно-спортивного фестиваля в 2019 г. в г. Твери, не говоря уже об успехах спортсменов отделения ДЮСШ № 14 по вольной борьбе, которые приносили победы не только областного уровня, но и международного. Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил высокий уровень реализации спортивной инфраструктуры объекта:

- Конечно, мы хотим строить крупные спортивные объекты, но важно приводить в порядок действующие, создавать малые формы спортивных площадок с целью максимально удовлетворить потребности детей, родителей, всех жителей в занятии спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе. Сейчас нам необходимо сделать так, чтобы каждый житель увидел, что рядом идут изменения. Нацпроекты - это импульс, который набирает силу, и нам удалось получить первые результаты.

19 сентября в Конаковском районе прошла акция «Сделаем!», приуроченная к Всемирному дню чистоты



Эта акция проходит во всех регионах России, наряду с 150 странами мира. Ее цель - очистить планету от мусора и привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды.

В Конаковском районе при поддержке администрации района масштабная уборка прошла в третий раз.

- Для успеха нужна команда единомышленников. У нас в администрации такая есть – это депутаты, жители, бизнес-структуры и общественные организации, - прокомментировал глава Конаковского района Олег Лобановский. - Объединение на благо района и настоящий праздник для тех, кто посвящает свое время и силы заботе об экологии и чистоте природы.

В акции участвовали все поселения Конаковского района, образовательные, молодежные и волонтерские организации.

Заместитель директора АУМЦ «Иволга» Елена Смирнова предвидела успех мероприятия еще до его начала:

- Соберем много мусора, жилищное хозяйство убирает хорошо, но люди зачастую рядом с урной бросают мусор. Так что не нужно далеко ходить, чтобы помочь природе. Вышел во двор, ближайший сквер, пару раз нагнулся - и уже внес свой вклад в санитарную очистку города.

Двух часов хватило волонтерам АУ МЦ «Иволга» для того, чтобы очистить берег Донховки от моста и до станции проката лодок и яликов.

Динара Ахтёмова, специалист по работе с молодежью, отметила, что экоакции проводятся молодежным центром регулярно, а конаковские волонтеры в этом районе знают буквально каждый бугорок.

- Человек производит много мусора, поэтому именно он должен заботиться о сохранении природы. Важно это помнить и самому не создавать экологических проблем.

Ивану Гордикову 15 лет, в «Иволгу» он пришел полгода назад. Школьник не ограничивает себя рамками проектов центра. Так после завершения челенджа #передайэстафету он еще месяц, не жалея сил и времени, собирал мусор у берега Волги в районе сцены и за МБУ РМЦ ДК«Современник». Активную позицию молодой человек объясняет буквально в трех словах: «Люблю свой город».

Акция прошла с учетом всех мер предосторожности: с использованием масок, перчаток и соблюдением необходимой дистанции.

Весь мусор, собранный на территории Конаковского района за время акции, – а это более 200 кубических метров – был вывезен и отправлен на сортировку и утилизацию региональным оператором ООО «ТСАХ».

Конаковский район поддерживает новые принципы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Разрабатываются проекты по внедрению системы раздельного сбора мусора и переработки твердых коммунальных отходов. Важность экологического воспитания граждан при внедрении новых принципов обращения ТКО в районе обсуждалась в Твери на недавнем заседании рабочей группы «По организации мероприятий по решению вопросов, связанных с вывозом ТКО с территории Конаковского района». На регулярной основе ведется работа по выявлению несанкционированных свалок. Все эти мероприятия являются частью национального проекта «Экология».

Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ.