Предприятия и инвесторы в Тверской области могут воспользоваться правом на возмещение НДС

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В Тверской области налогоплательщики могут вернуть налог на добавленную стоимость. Особой актуальностью такая мера будет пользоваться у предприятий и инвесторов, реализующих на территории региона проекты с значительными капитальными вложениями, а также для компаний, большую долю выручки которых составляет экспорт.
В Верхневолжье большое внимание уделяется реализации дополнительных мер поддержки предприятий и предпринимателей.
«В Тверской области ведётся работа по поддержке экономики, малого бизнеса, самозанятых граждан. Выдаются льготные кредиты, предоставляются госгарантии, реализуются другие меры», – отмечает Игорь Руденя.
Возместить налог на добавленную стоимость можно тремя способами: в заявительном порядке по банковской гарантии, по поручительству и без предоставления обеспечения.
Вернуть стоимость НДС в заявительном порядке можно в течение пяти дней с момента подачи налоговой декларации. Для этого необходимо предоставить в инспекцию заявление о применении заявительного порядка возмещения, а также документы – либо банковскую гарантию, либо договор поручительства.
Для возмещения без предоставления обеспечения организация может возместить НДС, соблюдая два требования: за три года до подачи заявления общая сумма уплаченных налогов должна составлять не менее 2 млрд рублей и с момента создания организации до момента подачи декларации должно пройти больше трех лет.
Пресс-служба Правительства Тверской области