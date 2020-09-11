Состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Тверской области, в рамках которого было рассмотрено 9 вопросов.

В начале заседания удостоверение депутата Законодательного Собрания было вручено Андрею Белоцерковскому. Он был избран 13 сентября по Ржевскому округу. Что касается дальнейшей работы заседания, то, в частности, депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2020 год. Также были внесены изменения в ряд региональных законов: «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», «О порядке предоставления государственных гарантий Тверской области», «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской области», «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области».

Кроме того, областным парламентом принято решение о назначении на должности пяти мировых судей.

Внесены изменения в областной бюджет на 2020 год

В двух чтениях Законодательным Собранием Тверской области приняты изменения в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Изменения предусматривают в 2020 году уменьшение доходной части областного бюджета на 885 миллионов рублей, расходы увеличатся на 1 миллиард 916 миллионов.

С инициативой выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя, по мнению разработчиков поправок, дополнительные расходы сейчас крайне необходимы.

-В текущей ситуации очень важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы, обеспечить реализацию всех поставленных задач – исполнение социальных обязательств, национальных проектов, программ по инфраструктурным объектам, – считает губернатор Игорь Руденя.

Итак, больше денег предполагается направить на дорожное хозяйство, а именно, 55 с небольшим миллионов рублей. 21,5 миллионов предусмотрено на оказание поддержки арендодателям торговых центров в условиях обострения экономической ситуации – для снижения нагрузки на арендодателей и сохранения рабочих мест.

На разработку проектной документации по реконструкции объектов питьевого водоснабжения будет направлено дополнительно 75 миллионов. Кроме того, на реконструкцию водозаборных сооружений в городе Ржеве, включая систему подготовки питьевой воды, предусмотрено 83 миллиона.

280,7 миллионов выделяется на ликвидацию свалок в Кимрах и Нелидово, в том числе за счет средств федерального бюджета – 262 миллиона.

Значительный пакет дополнительных выплат связан с работой в условиях новой коронавирусной инфекции.

Так, на выплаты медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19 направлено свыше 483 миллионов рублей (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации).

За выполнение особо важных работ в коронавирусных ситуациях медикам предусмотрен из резервного фонда Правительства РФ ещё 431 миллион.

Выплаты также положены врачам-анестезиологам и водителям скорой медицинской помощи. Плюс к этому, обеспечение горячим питанием, оплату проживания медицинских работников в учреждениях гостиничного типа. На это из областного бюджета направлено почти 37 миллионов.

Кроме того, выплаты и меры поддержки (в условиях COVID-19) предусмотрены социальным работникам.

Так, из федерального бюджета на обеспечение выплат за вахтовый режим работы работникам учреждений социального обслуживания населения предусмотрено почти 92 миллиона.

На обеспечение выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам учреждений социального обслуживания населения, а также на обеспечение дополнительных расходов на питание сотрудников учреждений, работающих по вахтовому методу, и организацию проживания сотрудников учреждений в режиме обсервации направлено 69 миллионов рублей.

На социальные выплаты безработным гражданам предусмотрено дополнительно более 356 миллионов (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации).

Кроме того, на обеспечение единовременной выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно, из средств областного бюджета направлено 102 миллиона рублей.

Внесение изменений в областной бюджет прокомментировал председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев.

- Безусловно, эти изменения назрели – расходы региона нужно скорректировать в сторону увеличения практически на 2 млрд. рублей. Во многом это связано с теми закупками и поступлениями новых материалов, которые были необходимы в период борьбы с коронавирусом, для развития нашей системы здравоохранения. В результате расходная часть бюджета достигла 83 млрд. рублей. Надо сказать, что определенной корректировке подверглась и доходная часть бюджета. Безусловно, пандемия повлияла на экономику, и мы наблюдаем некоторое сокращение доходов областного бюджета, в частности, по НДФЛ. Будем надеяться, что к концу года эта тенденция изменится, и наши предприятия будут работать в полную силу. Особо подчеркну, что никакого секвестра бюджета не будет, все социальные обязательства регион обязательно исполнит, - отметил Сергей Голубев.

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Новые меры поддержки установлены для медработников первичного звена и скорой медицинской помощи

Депутаты областного парламента в двух чтениях внесли изменения в статью 7 регионального «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области».

Документ устанавливает дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи. Предусматривается их обеспечение служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную или скорую помощь.

Такая мера дополнительной социальной поддержки предоставляется медицинскому работнику однократно и безвозмездно, но при условии наличия у него российского гражданства и заключении не ранее 1 января 2020 года с государственной медицинской организацией Тверской области, оказывающей первичную медико-санитарную или скорую медицинскую помощь, трудового договора на условиях полного рабочего дня.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области