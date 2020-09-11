Известная ведущая Ника Ганич выпустит путеводитель по тверским ресторанам

Известная журналистка и телеведущая, а также почетный член Национальной Гильдии шеф-поваров России Ника Ганич выпустит путеводитель «География на вкус. Тверь», посвященный лучшим ресторанам областной столицы.

Работа над путеводителем «География на вкус. Тверь» идет при поддержке Министерства туризма Тверской области и Представительства Федерации рестораторов и отельеров Твери.

«Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Телеведущая и ее команда отобрали лучшие рестораны и кафе, опираясь на опросы, рейтинги, мнения и рекомендации, чтобы лично посетить каждое место. Наряду с ресторанами и модными кофейнями в путеводителе будут представлены фермы, объекты гастротуризма, базы отдыха с интересными гастрономическими концепциями.

«Я поражена разнообразием блюд, в том числе рыбных, представленных в местных ресторанах. А также гостеприимством хозяев и шеф-поваров заведений, которые серьезно готовились к нашему визиту и продемонстрировали нам самые вкусные блюда из местных продуктов», –рассказала Ника Ганич.

Ника Ганич и ее команда уже побывала в Весьегоньске, Бежецке, Кимрах, Кашине, Калязине и туристическом кластере Завидово. Впереди – Ржев, Старица, Осташков, Торжок, Лихославль, и Тверь. Раздел о каждой территории будет включать подробную информацию о туристических маршрутах и знаковых достопримечательностях.

Для гостей Тверской области в путеводителе будут отмечены места, где подают вкусные завтраки, а также отобраны ТОП-10 десертов Твери и Тверской области. Авторов рецептов наградят специальными дипломами на торжественной презентации гастрономического гида в Твери весной 2021 года.

Проект «География на вкус» - авторский взгляд журналиста и телеведущей телеканала Ники Ганич на лучшие гастрономические места России и мира. Гастропутеводитель по Тверской области станет третьим в России, после Москвы и Санкт-Петербурга, пятым в серии книг «География на вкус с Никой Ганич», куда также вошли гиды по Латвии и Эстонии.

Пресс-служба Правительства Тверской области