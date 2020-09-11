Вынесен приговор за три эпизода хищения имущества и продуктов питания

Житель пос. Редкино Конаковского района совершил два грабежа и кражу с незаконным проникновением в жилище.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1 сентября 2019 года ранее судимый гражданин К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды совершил открытое хищение кондитерских изделий из продуктовых павильонов в пос. Редкино на общую сумму 670 рублей 59 копеек;

21 января 2020 года гражданин К. совместно с гражданином Р., воспользовавшись отсутствием хозяев, незаконно проникли в жилой дом по ул. Торфяная пос. Редкино и совершили кражу садовой техники, домашней утвари и заготовок маринованных овощей на общую сумму 12200 рублей, причинив значительный ущерб потерпевшей.

В судебном заседании подсудимый К. вину в совершении преступлений признал полностью.

Приговором Кон аковского городского суда Тверской области гражданин К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний он приговорен к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области.