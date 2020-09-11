25 километров автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна введены в эксплуатацию после ремонта

В Верхневолжье после ремонта введена в эксплуатацию автодорога Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна. В нормативное состояние было приведено порядка 50 километров в Рамешковском и Бежецком районах.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма.

Работы велись с 2019 года в два этапа. На первом отремонтировали 25 километров – от поворота на автодорогу «Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино», на втором – в эксплуатацию ввели еще 25 километров дороги.

Автодорогу Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна ремонтировали по технологии регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие отфрезеровали, после чего устроили три слоя нового: регенерируемый из асфальтогранулобетонной смеси, выравнивающий и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также были проведены работы по обустройству переходно-скоростных полос и съездов, укреплению обочин, установке дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, нанесению разметки термопластиком.

В целях безопасности дорожного движения на объекте приняты дополнительные меры для обозначения пешеходных переходов – установлены Г-образные опоры и нанесена шумовая разметка.

В ближайшие три года ремонт автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна планируется продолжить и привести в нормативное состояние еще 146 километров – до города Весьегонска.

Всего в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в эксплуатацию будут введены 153,6 км автодорог регионального значения: Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.

Пресс-служба Правительства Тверской области