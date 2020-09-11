Игорь Руденя поздравил руководство и сотрудников Кимрской фабрики имени Горького с 95-летием предприятия

В 2020 году Кимрская фабрика имени Горького отмечает 95-летие. Сегодня, 24 сентября, на предприятии состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате. С юбилеем руководство и сотрудников фабрики поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На протяжении всей своей истории предприятие шло в ногу со временем, участвовало в решении важнейших общенациональных задач. В годы Великой Отечественной войны коллектив фабрики самоотверженно трудился, поставляя на фронт обмундирование. В мирное время предприятие внесло вклад в становление атомной промышленности, обеспечив работников отрасли средствами индивидуальной защиты. 2020 год для всего коллектива предприятия стал проверкой на прочность. В непростых условиях вы в кратчайшие сроки увеличили выпуск необходимых в стране средств индивидуальной защиты, наладили производство новых моделей», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

В непростой эпидемиологической ситуации предприятие перешло на двухсменный режим работы, превышая нормативные ежедневные задания. Фабрика выпускала в сутки почти 27 тыс. респираторов «СПИРО». Всего в линейке продукции – около 100 наименований: медицинские костюмы, пластиковая обувь, обувные чехлы и другие СИЗ.

4 мая этого года на фабрике им. Горького была запущена линия медицинских респираторов «СПИРО-403». В открытии производства приняли участие Губернатор Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В июне Кимрская фабрика им. Горького в качестве благотворительной помощи передала комплекты защитной одежды и медицинские респираторы врачам и медперсоналу одного из инфекционных госпиталей Тверской области для лечения пациентов с коронавирусом.

Фабрика имени Горького начала свою историю 20 сентября 1925 года как 1-ая Кимрская кооперативно-промысловая артель портных по пошиву мужской и женской одежды. В годы Великой Отечественной войны производство было перестроено на выпуск продукции для фронта. С 1959 года фабрика начала осваивать выпуск новой продукции – средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами.

Сегодня АО «Кимрская фабрика им. Горького» является ведущим специализированным предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами. Одно из широко известных изделий – респираторы ШБ-1 «Лепесток».

Пресс-служба Правительства Тверской области