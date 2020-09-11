Двадцать компаний Тверской области вышли на иностранные рынки в 2020 году

С начала текущего года порядка 20 компаний Верхневолжья смогли выйти на международные рынки сбыта. Тверские предприятия обрабатывают запросы от покупателей со всего мира, а их продукция представлена на платформах «eBay», «Alibaba», «Fordaq», «Europages».

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Большей популярностью на иностранных рынках пользуются тверские продукты питания, мебель, одежда, в том числе, меховые изделия, а также пиломатериалы. Размещение на международных маркетплейсах позволяет предпринимателям расширять рынки сбыта и увеличивать производительность.

С лета этого года в центре «Мой бизнес» введено новое направление поддержки – софинансирование затрат производителей для выхода на российские маркетплейсы в полном объёме. На сегодняшний день им воспользовались 17 компаний. Эта мера поддержки предполагает помощь в регистрации аккаунтов, анализе продукции, подборе подходящих электронных площадок, создании товарных карточек, профессиональной фотосъёмке продукции, первичной настройке цен, отгрузке и маркировке товаров.

Для того чтобы начинающие экспортёры попробовали свои силы на международном рынке, создаётся коллективный аккаунт на eBay. Производители бесплатно смогут разместить свою продукцию и проанализировать, какие товары пользуются спросом, из каких стран поступает больше запросов – это поможет в дальнейшей регистрации индивидуального аккаунта.

Главные условия для выхода на марткеплейсы – производство на территории Тверской области. Для иностранных площадок потребуется еще и соответствующая сертификация, финансирование на которую можно получить в центре «Мой бизнес».

Подать заявку на ту или иную меру поддержки бизнеса можно по телефону: 8 800 200-11-69 или на сайте https://mybusiness69.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области